Рожь в РФ подорожала до максимума с начала сельхозгода

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на рожь в России к 23 января поднялись до максимума с начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2019 года), сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Продовольственная рожь из-за значительного снижения предложения за неделю с 16 по 23 января подорожала на 11,2%, до максимума с начала сезона, говорится в отчете Центра.

Согласно мониторингу Минсельхоза, сельхозпроизводители предлагали рожь по 10 266 рублей за тонну (без НДС). Причем эта цена была близкой к цене пшеницы 3 класса (10 972 рубля) и выше цены пшеницы 4 класса (10 187 рублей).

Самая высокая цена на рожь - 13 250 рублей - отмечена в Южном округе, самая низкая - 8 587 рублей - в Сибири.

По данным центра, гречиха за неделю подорожала у сельхозпроизводителей на 2,3%, до 19 645 рублей за тонну (без НДС).

Как сообщалось, рожь и гречиха стали в этом сельхозгоду лидерами по росту цен на зерновом рынке РФ, что связано с сокращением их производства. По предварительным данным Росстата, сбор ржи в 2019 году снизился до 1,43 млн тонн с 1,92 млн тонн годом ранее, гречихи - до 784 тыс. тонн с 932 тыс. тонн соответственно.

Минсельхоз планирует устранить создавшийся дисбаланс и увеличить в этом году площади под рожью на 200 тыс. га, под гречихой - на 52 тыс. га.