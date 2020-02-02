Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе повысился на 3,6%

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе 2020 года составил 21,3 млн тонн, что на 3,6% выше аналогичного показателя 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 5,04 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за первый месяц текущего года всего было экспортировано 18,86 млн тонн нефтяного сырья (из них 17,23 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 4,07 млн тонн.

В январе в дальнее зарубежье было экспортировано 21,3 млн тонн российского нефтяного сырья. Среднесуточный экспорт составил 5,04 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 4,29 млн тонн российского нефтяного сырья, МНТ Козьмино - 2,74 млн тонн, СМП Усть-Луга - 1,5 млн тонн, Новороссийск - 1,06 млн тонн.

НК "Роснефть" в январе 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 9,71 млн тонн, "Сургутнефтегаз" - 2,77 млн тонн, "ЛУКОЙЛ" - 1,99 млн тонн, "Татнефть" - 750,52 тыс. тонн, "Газпром нефть" - 615,87 тыс. тонн.

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за первый месяц текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 1,27 млн тонн нефти.

Транзит Казахстана в январе 2020 года составил 1,38 млн тонн, Туркмении - 223,34 тыс. тонн, Азербайджана - 29,03 тыс. тонн.

Российские нефтяные компании в январе 2020 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 73,7% - до 407,21 тыс. тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 73,7% до 407,21 тыс. тонн нефти.