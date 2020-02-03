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Минэкономразвития внесло курс доллара на уровне 66,2 руб. в прогноз на конец года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.

Как сообщалось, базовый вариант нового прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на 2020 г. на уровне 63,9 руб. против 65,7 руб. в сентябрьской версии документа.

По данным источника "Интерфакса" в одном из ведомств, знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам первого квартала Минэкономразвития ждет средний курс 62,1 руб./$1 (в январе - 61,7 руб./$1). Во втором квартале курс российской валюты снизится до 63,1 руб./$1, в третьем - до 64 руб. Текущий год, по прогнозу ведомства, рубль закончит на отметке 66,2 руб./$1 по сравнению с 62,9 руб./$1 в декабре 2019 г.

Работу над обновленным макропрогнозом Минэкономразвития вело на фоне растущей волатильности мировых рынков из-за китайского коронавируса. Дальнейшая реакция мировой экономики на последствия вируса - ключевой риск для параметров прогноза, предупредило ведомство в текстовой части документа.

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