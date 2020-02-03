Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне снижения нефти и роста рубля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на фоне наметившейся коррекции в Европе и США и одновременно дешевеющей нефти на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из КНР; индекс РТС подрос за счет укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3070,84 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1521,16 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,9%.

Доллар подешевел до 63,58 рубля (-0,34 рубля).

Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил перенести на другие сроки Сочинский инвестиционный форум, запланированный на 12-14 февраля, в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса в России.

В лидерах отката выступили рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-3,5% и -3,9% "префы"), "Норникеля" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Татнефти" (-1,2% и -1,3% "префы"), "Башнефти" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "префы" "Россетей" (-1,9%).

Выросли бумаги "РусГидро" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Мобильных телесистем" (+1,7%), "Россетей" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Распадской" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили "префы" ПАО "Центр международной торговли" (-7,4%), акции ПАО "Уралкуз" (-6%), "Росгосстраха" (-5%), Мособлбанка (-4,6%), Polymetal (-3,7%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-3,6%).

Подорожали бумаги "Белона" (+28,6%), ПАО "Фармсинтез" (+17,4%), ПАО "ТНС Энерго" (+9,2%), "МГТС" (+6,4%), ПАО "РБК" (+5,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,478 млрд рублей (из них 17,633 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа" и 13,364 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США с воскресенья введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

В понедельник упали фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite после недельных выходных обвалился на 7,7%, хотя гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), однако наметилась коррекция в Европе (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,6-0,9%) и Америке (индекс S&P 500 растет на 1%).

По сообщениям китайских СМИ, число жертв "уханьского" коронавируса превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к утру понедельника на материковой части Китая число скончавшихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, достигло 361 человека. В воскресенье на Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая.

К негативным новостям также можно отнести статистику из КНР, где прибыль крупных промышленных предприятий в 2019 году упала на 3,3%. Это стало первым падением показателя с 2015 года, когда он снизился на 2,3%. В декабре прибыль промпредприятий упала на 6,3% по сравнению с декабрем 2018 года после роста на 5,4% месяцем ранее.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Нефть к вечеру в понедельник продолжила снижение, цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $55,59 за баррель (-1,8% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $51,02 за баррель (-1,1% и -1,1% в пятницу).

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.