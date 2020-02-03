Путин и король Саудовской Аравии будут и дальше координировать действия в формате ОПЕК+

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении. Собеседники условились о продолжении контактов на различных уровнях.

По информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.