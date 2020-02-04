Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,6%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне общемировой коррекции после отката на опасениях по поводу замедления мировой экономики из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3087,93 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1526,3 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 63,49 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Мечела" (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7% и +1,5% "префы"), Сбербанка (+0,6%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,2%).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне выросли на 0,5-1,3% после активных распродаж на рынке в конце прошлой недели, вызванных опасениями по поводу распространения выявленного в Китае коронавируса. Поддержку рынку в том числе оказали оптимистичные статистические данные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года вырос до 50,9 пункта с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель вырос до максимума за шесть месяцев. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 48,5 пункта.

Эпидемия пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Во вторник растут фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

В понедельник китайские биржи, которые работали первый день после долгих выходных, потеряли более 7%. Давление на рынки оказали сохраняющиеся опасения по поводу последствий начавшейся в Китае вспышке пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, для экономики.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника по московскому времени) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность - 2,1%).

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В Гонконге зарегистрирован первый летальный исход от нового типа коронавируса, сообщил телеканал TVB. Скончался 39-летний мужчина, который посещал Ухань в январе. Это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Нефть утром во вторник делает попытки коррекции после обвала, инвесторы ждут действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса в Китае из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,81 за баррель (+0,7% и -3,8% в понедельник), мартовская цена WTI - $50,6 за баррель (+1% и -2,8% накануне).

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участниц ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия, пишет Bloomberg.

Падение стоимости WTI с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на начало "медвежьего" тренда.

Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса. Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

Накануне источники агентства сообщили, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления.

Кроме того, появилась информация, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса. Обычно прогноз относительно ожидаемых темпов подъема ВВП публикуется в марте. Экономисты ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".