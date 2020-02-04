"Газпром межрегионгаз" обнаружил потерю на Кавказе 190 млн кубометров газа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты ООО "Газпром межрегионгаз метрология" в 2019 году в рамках деятельности по аудиту учета газа провели более 130 тысяч проверок, по результатам которых на территории республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) было выявлено 190,3 млн кубометров потерь газа.

Как говорится в сообщении "Газпром межрегионгаз метрологии", всего по результатам аудита учета газа в СКФО за 2019 год было выявлено 12.337 нарушений режимов газопотребления и 12.509 нарушений на сетях газопотребления.

"По всем выявленным фактам недобросовестного потребления газа "Газпром межрегионгаз метрология" совместно с представителями газораспределительных организаций и региональных компаний по реализации газа в республиках СКФО проводит проверки, по результатам которых материалы передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

"Работа, которая ведется нашими специалистами и сотрудниками региональных компаний по реализации газа и газораспределительных организаций в республиках Северного Кавказа, уже принесла результат: было выявлено большое количество нарушений, влияющих как на учет газа, так и на безопасность самих потребителей. Мы наблюдаем тенденцию по повышению ответственности потребителей, тем не менее, в 2020 году мы планируем существенно расширить методологию проведения аудита учета газа, усилить работу с правоохранительными органами и муниципальными властями", - приведены в пресс-релизе слова генерального директора "Газпром межрегионгаз метрологии" Алексея Минченко.

ООО "Газпром межрегионгаз метрология" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз". Компания разрабатывает и реализует проекты и мероприятия, направленные на снижение потерь природного газа при транспортировке и реализации потребителям.