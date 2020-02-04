Рынок акций РФ во вторник поднялся к 3100п по индексу МосБиржи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками в рамках коррекции после падения из-за опасений замедления мировой экономики по причине распространения эпидемии пневмонии в Китае; индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 3100 и 1550 пунктов, но закрепиться выше не смогли из-за слабости нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3098,99 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1548,16 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 63,07 рубля (-0,66 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +1,4% "префы"), "РусАла" (+4,1%), "Яндекса" (+3,8%), "Аэрофлота" (+2,4%), ВТБ (+2,4%), "Норникеля" (+2,4%), "Мосбиржи" (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2%), "Ростелекома" (+1,9%), "Распадской" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,8%), "Татнефти" (+1,7% и +1,7% "префы"), "Интер РАО" (+1,6%), "Башнефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Газпрома" (+1,3%).

Поддержку акциям "Аэрофлота" оказал вышедший накануне вечером финотчет по РСБУ: чистая прибыль компании за 2019 год выросла в 1,9 раза и составила 5,287 млрд рублей.

Просели бумаги Polymetal (-3,4%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+23,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+4,5%), ПАО "РБК" (+4,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+4,1%), ПАО "Белуга групп" (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (-7,3%), "Лензолото" (-1,6%), "Аптечной сети 36,6" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,234 млрд рублей (из них 12,693 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,4-1,6%), продолжился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 1,6%).

В Китае число заболевших пневмонией достигло 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения (смертность - 2,1%). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Нефть во вторник умеренно подросла в ожидании действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса из-за вспышки пневмонии в Китае; однако цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,52 за баррель (+2,2% и -3,8% в понедельник), мартовская цена WTI - $51,52 за баррель (+2,8% и -2,8% накануне).

По оценке ОПЕК+, которая была представлена на экстренном заседании технического комитета, начавшемся во вторник, средние темпы роста спроса на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. б/с из-за вспышки коронавируса в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на делегата.