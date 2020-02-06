На аукционе Christie's продали картину Тамары де Лемпицки за рекордные 16,2 млн фунтов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Картину польско-американской художницы Тамары де Лемпицки "Портрет Марджори Ферри" продали на аукционе Christies в Лондоне за 16,2 млн фунтов стерлингов

Ушедший с молотка лот установил новый мировой ценовой рекорд на произведения художницы. Картина стала самым дорогим лотом торгов "Искусство импрессионизма и модернизма".

Топ-лотом прошедшего аукциона "Искусство сюрреализма" стала картина Рене Магритта "Навстречу удовольствию". Она была продана за 18,9 млн фунтов стерлингов. Произведение, написанное в 1962 году, сочетает в себе несколько наиболее знаковых мотивов Магритта и было приобретено непосредственно у художника вскоре после его создания. Картина находилась в одной семейной коллекции и впервые выставлена на торги.

На аукционе "Искусство сюрреализма" одним из самых дорогих лотов стала работа Георга Гросса "Опасная дорога", она продана за 9,7 млн фунтов стерлингов.

Также на торгах были проданы натюрморты Пабло Пикассо 1940-х, 50-х и 60-х годов, отражающие преданность художника жанру: "Кофеварка" (1,8 млн фунтов стерлингов), "Интерьер с цветочным горшком" (7,2 млн фунтов стерлингов), "Натюрморт с собакой" (4,3 млн фунтов стерлингов).

За 11,2 млн фунтов стерлингов ушла с молотка скульптура Альберто Джакометти "Трое мужчин идут (Гранд плато)", выполненная при жизни автора.

Всего аукционный дом Christie's на прошедших в Лондоне торгах "Искусство импрессионизма и модернизма" и "Искусство сюрреализма" получил 106,8 млн фунтов стерлингов. В торгах приняли участие покупатели из 17 стран с трех континентов. По итогам продано 94% лотов.