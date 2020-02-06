Рубль вечером усилил ослабление к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил ослабление к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 63,35 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,54 руб./EUR1, подорожав на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,38 копейки - до 66,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером усилил ослабление к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти. Рост волатильности на рынке энергоносителей был связан с ожиданиями новостей относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+ по дополнительному снижению добычи. Кроме того, игроки находятся в ожидании завтрашнего заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос денежно-кредитной политики.

Участники рынка также продолжают оценивать новости, связанные с эпидемией коронавируса в Китае, а также со смягчением торговой политики КНР относительно американских товаров. Так, Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США.

С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%. В результате пошлины на американскую нефть сократятся до 2,5% с 5%.

Трейдеры продолжают оценивать меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Китае. Как сообщил в среду телеканал SkyNews, ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели.

Новый фактор неопределенности

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала "уханьский коронавирус" новым фактором неопределенности в мировой экономике. "В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус, - сказала она в ходе выступления в Париже. - Поэтому мы продолжаем внимательно следить за этими рисками и их воздействием на наш основной сценарий развития экономики".

В условиях неопределенности прогнозные оценки ЕЦБ относительно процентных ставок и выкупа активов "действуют как эффективные автоматические стабилизаторы", отметила Лагард.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в первой половине дня торгов четверга на большинстве мировых рынков можно было наблюдать довольно благоприятную обстановку в связи со снижением паники из-за возможного влияния коронавируса на мировую экономику. "На этом фоне, а также благодаря дорожающей нефти рубль с утра подрастал, равно как и другие валюты emerging markets. Тем не менее, сдерживающим фактором выступила динамика доллара на внешних рынках. Накануне в США вышла довольно сильная статистика по рынку труда от компании ADP, которая предваряет официальные данные от американского Минтруда. Они будут опубликованы в пятницу. Вчерашние данные способствовали заметному укреплению доллара к корзине основных мировых валют и относительно большинства валют emerging markets. В результате в середине дня большинство валют ЕМ ушли в минус, а вместе с ними и рубль. В ближайшее время из важных событий будет заседание ЦБ РФ в пятницу, но оно, скорее, окажет совсем краткосрочное влияние на рубль. Более важной для нацвалюты сейчас является ситуация на рынке нефти, потому что в последнее время сильно увеличилась волатильность. И это оказывает заметное влияние и на внутренний валютный рынок", - отметил Кравченко.

"После очередной волны укрепления, прошедшей в утренние часы, рубль вновь испытывает давление, но на сей раз из-за нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3495 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,30%, недельная 6,36%, а месячная 6,39%. Кроме нефти, рубль может испытывать сомнения по поводу снижения ставки ЦБ РФ. Во всяком случае, на рынке мнения разделились. В предыдущие разы ставки МБК снижались заранее, но в этот раз какого-либо индикативного движения нет. Соответственно, ощущение неуверенности могло заставить наиболее "горячие" деньги зафиксировать прибыль по рублю и ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ. Основания для снижения ставки есть, но регулятор может предпочесть воздержаться от каких-либо действий на фоне неопределенности влияния вспышки коронавируса в Китае", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве снизились на 0,96% - до $54,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,2% - до $50,65 за баррель.

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с до июня в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегата. В то же время страны ОПЕК+ пока не приняли решения о проведении внеочередной встречи, на которой может быть принято решение о дополнительном снижении.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Россия взяла время на оценку рекомендаций JTC.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 февраля на 37,65 копейки, до 62,7977 руб./$1, и уменьшил курс евро на 66,06 копейки, до 69,0837 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 13,09 по отношению к среде и составил 63,0034 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 29,07 копейки и составил 63,1068 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 728,5 млн, из которых $801,222 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 927,278 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,47 копейки, до 69,2897 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 10,31 копейки и составил 69,3876 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR726,935 млн, из которых EUR211,288 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR515,647 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,3% и 6,36% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего дня - 6,39%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.