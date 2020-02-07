Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская Pala Assets Holdings Ltd подала в Арбитражный суд Москвы иск к двум структурам "Русского стандарта", основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка "Русский стандарт" на 3,7 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Суть претензий швейцарской компании не раскрывается. Ответчиками по иску, в частности, выступают ООО "Русский стандарт-инвест", ЗАО "Компания "Русский стандарт", а также Рустам Тарико, Пикки Алессандро, Сергей Берестовой (в картотеке указан как Берестов), Сергей Икатов, Михаил Хмель, Ирина Александрова (все они входят в совет директоров банка "Русский стандарт").

Третьими лицами выступают Russian Standard Ltd, банк "Русский стандарт" и лондонское подразделение Citibank (держатель акций банка).

Представитель холдинга "Русский стандарт" подтвердил получение иска. "Подтверждаем получение иска. Считаем, что иск является абсолютно надуманным и очередным медиаповодом. Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку. Комментировать иск не будем ввиду его полной необоснованности", - сообщил он "Интерфаксу".

Pala Assets является одним из держателей дефолтных евробондов Russian Standard Limited (RSL). В качестве обеспечения по бондам RSL заложены 49% акций банка "Русский стандарт". Эти евробонды (объемом $545 млн с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка.

RSL осенью 2017 году допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим бондам. Как ранее отмечал представитель холдинга "Русский стандарт", компания вела переговоры с крупнейшими держателями этих ценных бумаг.

Претензии Pala Assets связаны с тем, что именно на эту сумму снизилась стоимость заложенных акций банка, что принесло фонду убытки, пишут "Ведомости". Как пояснил изданию управляющий партнер А1 (представляет интересы держателей бондов) Андрей Елинсон, кредиторы требуют взыскания убытков пропорционально уменьшенной стоимости заложенных акций. По его словам, они рассматривают все возможные варианты возврата инвестиций, обращение взыскания на залог является одним из таких сценариев.

Pala Assets, по данным "Ведомостей", требует взыскать 3,7 млрд рублей солидарно со всех ответчиков. Они, по мнению компании, одобрили ряд сделок на заведомо не выгодных для банка условиях, что привело к снижению стоимости заложенных акций.

Pala Assets - швейцарская инвестиционная компания, специализирующаяся на облигациях развивающихся рынков. Ее владельцем считается Владимир Йорих - бывший партнер Игоря Зюзина по "Мечелу".

Банк "Русский стандарт" по итогам третьего квартала 2018 года занял 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".