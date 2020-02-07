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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Китайские трейдеры стали отменять заказы на медь, ссылаясь на форс-мажор

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Китайские трейдеры, торгующие медью, просят своих поставщиков в разных странах мира - от Чили до Нигерии - отменить или отложить поставки металла на фоне резкого падения спроса в условиях распространения коронавируса.

Многие китайские покупатели меди отменяют или просят о переносе срока поставки металла из-за рубежа, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, с конца января, пишет газета Financial Times.

Спрос на медь считается барометром состояния мировой экономики, и его падение говорит о серьезных последствиях распространения китайского коронавируса для экономического подъема.

Попытки властей КНР сдержать распространение коронавируса - от ограничения дорожного трафика до продления периода празднования Нового года по Лунному календарю - отрицательно сказались на промышленной активности, что, вероятно, приведет к существенному ослаблению темпов роста китайской экономики.

"Коронавирус оказал огромное влияние на спрос на медь, поскольку компании, занимающиеся обработкой металла, прекратили покупать сырье", - сказал один из менеджеров трейдинговой компании Guangzhou Zhongshan Trade на условиях анонимности.

Guangzhou Zhongshan на этой неделе попросила поставщиков из Чили и Сомали отсрочить поставки порядка 500 тонн меди общей стоимостью 25 млн юаней ($3,57 млн), по крайней мере, на неделю. Компания также отменила предварительный контракт с сомалийским поставщиком и прекратила оформлять новые заказы.

"Эпидемия - это проблема не только Китая, это глобальная проблема", - говорит менеджер.

По его словам, деловая активность в порту Гуанчжоу, где сосредоточена сырьевая торговля, резко снизилась за последнее время. Трейдеры, работающие в Гуанчжоу, сообщили FT, что в ближайшее время еще порядка десяти китайских трейдеров может объявить о форс-мажорных обстоятельствах для отмены контрактов на импорт меди.

Гуанчжоу расположен примерно в 1 тыс. километров от Уханя, очага эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, от которой скончались уже более 600 человек.

Китайские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) также рассматривают возможность того, чтобы воспользоваться пунктом о форс-мажорных обстоятельствах для отмены контрактов, пишет газета.

Китай

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