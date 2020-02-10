Индексы РТС и МосБиржи снизились в пределах 0,1%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стабилизации нефти и снижения внешних фондовых площадок на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса из Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3086,88 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1516,52 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 63,89 рубля (-0,24 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), АФК "Система" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Подросли бумаги "ФСК ЕЭС" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%).

В США в пятницу, 7 февраля, индексы просели на 0,5-0,9%, несмотря на сильные данные по рынку труда. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыли после скачка рынка акций до новых рекордов днем ранее, пишет MarketWatch.

Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс., при прогнозах роста на 160 тыс. Между тем, безработица в США неожиданно повысилась в январе до 3,6% с 3,5% месяцем ранее.

Эксперты ожидают, что темпы экономического подъема в США будут более слабыми, чем ожидалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий властей страны по сдерживанию его распространения.

В центре внимания трейдеров остается отчетность компаний за минувший квартал. Более 300 компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали квартальную отчетность, и в 71,3% случаев показатели прибыли превзошли ожидания рынка, свидетельствуют данные FactSet.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов, пишет Market Watch. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 воскресенья по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал в твиттере, что ситуация с коронавирусом, наблюдаемая сейчас, может оказаться лишь верхушкой айсберга.

Инфляция в Китае в январе 2020 года ускорилась до максимума с октября 2011 года на фоне усилившегося роста цен на продукты питания в условиях распространения коронавируса, а также празднования Нового года по лунному календарю. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении после подъема на 4,5% в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Рост цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,4% против 0,4% в декабре.

Народный банк Китая влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

Нефть утром в понедельник консолидируется после снижения, вызванного сокращением вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+; цена Brent находится на $0,36 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,45 за баррель (-0,04% и -0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $50,32 за баррель (без изменений и -1,2% в пятницу).

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. "Ситуация еще раз была проанализирована, и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте", - сказал Шахбазов журналистам в воскресенье.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС. Опасения, связанные с распространением коронавируса в Китае, постепенно смягчаются, но волатильность на мировых рынках в целом по-прежнему заставляет говорить о сохранении низкого "спроса на риск". На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи уровня 64 руб., оснований для сильных движений пока не наблюдается.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, наступившая неделя на рынках вновь пройдет под знаком коронавируса. Можно отметить некоторый позитив, связанный с динамикой заболевших. Если верить официальной статистике, то в последние дни существенно снизилась интенсивность роста количества заболевших. Так, по итогам воскресенья их число выросло лишь на 400 человек, при том что в рамках прошедшей недели число заболевших ежедневно росло более чем на 3 тысячи человек. Однако рынки продолжают находиться в достаточно нервозном состоянии, и появление негативных новостей из Китая по распространению инфекции будет оказывать давление на рисковые активы, приводя к продолжению снижения.

Если же китайским властям все же удастся сдержать распространение вируса, подтвердится снижение интенсивности роста числа заболевших, а соотношение летальных исходов к числу вылечившихся продолжит снижаться, оптимизм может вернуться на рынки. При этом данный фактор продолжит способствовать высокой волатильности по широкому спектру активов, считает аналитик.

Индекс МосБиржи утром в понедельник может отступить в район 3080 пунктов. В дальнейшем движение рынка будет идти в фарватере мировых площадок, где возможна некоторая активизация покупок на снижении интенсивности роста числа заболевших коронавирусом. В этом случае российские бумаги отыграют утренние потери и выйдут на положительную территорию. В рамках понедельник можно ожидать движения индекса МосБиржи в диапазоне 3060-3130 пунктов, полагает Зварич.