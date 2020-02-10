Онлайн-кинотеатр ivi получил 25% контент-проекта Carbon Production

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Иви.ру" стало владельцем 25%-ной доли в ООО "Карбон Продакшн", созданной для производства ТВ-контента, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Карбон Продакшн" еще на 50% принадлежит Тине Канделаки, 25% - у Давида Кочарова.

Как сообщали "Ведомости", ivi в течение ближайших двух лет инвестирует 1,5 млрд рублей в производимые Carbon Production проекты, при этом с другими видеосервисами Carbon в ближайшие два года сотрудничать не будет. Также со ссылкой на основателя и акционера ivi Олега Туманова издание сообщало, что соглашение предусматривает возможность доведения доли ivi в проекте до контрольной.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был запущен в 2010 году. По итогам 2018 года выручка компании выросла на 62% - до 3,94 млрд рублей. Аудитория ivi составляет 48 млн человек, свою долю рынка компания оценивает в 24%.

Летом 2019 года в ivi инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital (всего около $40 млн).