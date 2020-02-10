Суд прекратил дело бизнесменов о полумиллиардном мошенничестве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Городской суд Сыктывкара прекратил уголовное дело бизнесменов Евгения и Анатолия Ручьевых, обвиняемых в мошенничестве более чем на 567 млн рублей при строительстве жилого комплекса в Сыктывкаре. Дело закрыли за сроком давности, сообщили в пресс-службе суда.

Дело поступило в суд в апреле 2019 года и было закрыто 7 февраля 2020 года.

По версии следствия, в 2007 году руководители ООО "Стройбизнес" и ООО УК "АйСиТи" убедили представителя компании "Ордам Лимитед", зарегистрированной на Кипре, инвестировать в строительство дома в Сыктывкаре. В 2007-2009 годах "Ордам Лимитед" во исполнение заключенных договоров займа перечислил "Стройбизнесу" более 567 млн рублей.

Обвиняемые при этом свои обязательства не исполнили, жилой комплекс не построили, а деньги похитили, полагало следствие. Вины они не признали, ущерба потерпевшей компании не возместили.

Из открытых источников известно, что эти компании возглавляли бизнесмены Ручьевы. "АйСиТи" с 2008 года строила в Сыктывкаре жилой многофункциональный комплекс "Калейдоскоп". Сдать его собирались в третьем квартале 2009 года, но позже стройку законсервировали. Жильцы соседних домов жаловались на затянувшееся строительство. В итоге стройку разобрали в 2012 году, а на ее месте построили другой дом.