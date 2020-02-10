У половины получателей микрозаймов в конце года долговая нагрузка превышала 50%

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Более половины микрозаймов (53,7%) в четвертом квартале 2019 года выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

При этом на заемщиков с ПДН свыше 80% в четвертом квартале 2019 года приходилось 36,9% выдач микрозаймов, ссылается Банк России на результаты опроса крупнейших микрофинансовых организаций (МФО). Этот показатель у банков в декабре 2019 года составлял 23,3%.

ЦБ отмечает, что в 54% случаев для оценки дохода заемщика МФО используют значение среднедушевого денежного дохода в регионе.

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН), дифференцировал надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков-физлиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования.

ЦБ подсчитал, что в результате установления новых надбавок по потребкредитам в банковском секторе на 1 января 2020 года был сформирован буфер капитала в размере 0,54 процентного пункта (п.п.) от показателя достаточности капитала, по мере обновления портфеля кредитов величина надбавки продолжит возрастать. При этом по отдельным банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, величина буфера сейчас составляет 4,4 п.п.

Первую оценку влияния на достаточность капитала МФО повышенных надбавок к коэффициентам риска по микрозаймам заемщикам с ПДН свыше 50% ЦБ сможет сделать после получения надзорной отчетности по рынку в первом квартале 2020 года.