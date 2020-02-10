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Mediascope купит разработчика технологии автораспознавания контента в интернете

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Mediascope договорилась о покупке контролирующей доли в компании "Цифрасофт" - российском разработчике технологии автоматического распознавания контента, а также программных и аппаратных решений для проведения кросс-медийных панельных измерений, говорится в пресс-релизе единого телеизмерителя.

Сделка обусловлена стратегическими задачами Mediascope, включая развитие кросс-медиа измерений, создание инновационных продуктов для медиа-рекламного рынка и расширение клиентского сервиса.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Цифрасофт" зарегистрировано в августе 2008 года в Ижевске. Владельцем компании является Сергей Жидков. В 2018 году выручка "Цифрасофт" составила 17,2 млн рублей, чистая прибыль - 5,8 млн рублей.

"Цифрасофт" разрабатывает решения для медиаизмерений: обладает технологиями трекинга поведения пользователей в интернете, анализа потребления контента и рекламы в digital и non-digital среде, развивает технологии измерения аудитории контента и рекламы с помощью аудио-меток.

Среди клиентов и партнеров "Цифрасофт" на сайте компании указаны Samsung Electronics, Romir, ВЦИОМ, "СТС Медиа".

Mediascope Цифрасофт

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