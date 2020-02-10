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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

Индекс РТС откатился ниже 1500п впервые за два месяца

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в понедельник откатился ниже рубежа 1500 пунктов, обновив минимум за два месяца, с 13 декабря, на негативном внешнем фоне.

К 16:52 индекс РТС опустился до 1498,48 пункта (-1,3%), индекс МосБиржи снизился до 3052,29 пункта (-1,1%), основные blue chips подешевели в пределах 3,2% во главе с бумагами "АЛРОСА" (-4,3%).

Акции "АЛРОСА" к вечеру немного сократили потери (откат цен превышал 5%) после выхода неплохого отчета по продажам в январе: компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405 млн, что на 11% выше уровня декабря прошлого года ($364 млн). По сравнению с данными годичной давности ($281,5 млн), продажи "АЛРОСА" оказались выше на 44%.

Внешние фондовые площадки и нефть снижаются на сохраняющихся опасениях сокращения спроса в связи с распространением коронавируса из Китая.

Дополнительное давление на нефть оказывает неопределенность по поводу возможного увеличение объемов сокращения добычи в рамках договора ОПЕК+ в целях борьбы с последствиями коронавируса; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:52 по московскому времени составила $54,11 за баррель (-0,7% и -0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $50,11 за баррель (-0,4% и -1,2% в пятницу).

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