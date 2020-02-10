Рынок акций РФ начал неделю с отката к 1500п по РТС на внешнем пессимизме

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками и нефтью на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики и сокращения спроса в связи с распространением коронавируса из Китая; индекс РТС протестировал поддержку 1500 пунктов (минимум за два месяца), но смог удержаться выше этого рубежа.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 3062,41 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался выше 3090 пунктов), индекс РТС - 1503,95 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 64,14 рубля (+0,02 рубля).

Лидерами отката выступили акции "Роснефти" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Магнита" (-2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,7%), "Газпрома" (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), "РусАла" (-1,6%), "РусГидро" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "Татнефти" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), ВТБ (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%).

Акции "АЛРОСА" днем падали более чем на 5%, но к вечеру сократили потери после выхода неплохого отчета по продажам в январе: компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405 млн, что на 11% выше уровня декабря прошлого года ($364 млн). По сравнению с данными годичной давности ($281,5 млн) продажи "АЛРОСА" оказались выше на 44%.

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

В понедельник стало известно, что "ЛУКОЙЛ" полностью избавился от "квазиказначейского" пакета акций - компания выкупила и погасила 22 млн 134 тыс. 238 своих акций (более 3% капитала), в результате чего уставный капитал НК составляет теперь 17 млн 321 тыс. 644,05 рубля и поделен на 692 млн 865 тыс. 762 акций. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" сообщил, что прямая доля главы компании Вагита Алекперова увеличилась с 2,985% до 3,081%.

Подросли бумаги "Ростелекома" (+2,8% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Норникеля" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы").

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения в понедельник выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-5,9% и -5,2% "префы"), "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3,1%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-3%).

Подорожали акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+10,7% и +9,1% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+8,9%), "ТГК-2" (+4,9%), ПАО "Фармсинтез" (+4,8%), "Селигдара" (+4,1%), "префы" "МГТС" (+3,7%), бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,051 млрд рублей (из них 11,509 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,929 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,4%), однако наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

На прошлой неделе снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, регистрируемых ежедневно в Китае, способствовало оптимизму инвесторов, пишет Market Watch. Однако аналитики предупреждают, что эпидемия продолжает оказывать воздействие на такие сектора, как ритейл, туризм, перевозки.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем днем ранее.

Народный банк Китая влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям.

Нефть в понедельник остается под давлением продавцов после сокращения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+; цена Brent к 18:50 по московскомц времени находилась на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,12 за баррель (-0,6% и -0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $50,24 за баррель (-0,2% и -1,2% в пятницу).

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. По его словам, встреча состоится, как и планировалось, в марте.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса, приводит агентство Bloomberg заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.

Источник отметил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. Это позволяет говорить о том, что добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн б/с ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности. Пока техкомитет не рассмотрел итоги исполнения сделки в январе.