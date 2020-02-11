"Роснефть" в 2019 году выплатила рекордные дивиденды в 283 млрд руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" за 2019 год выплатила порядка 283 млрд рублей дивидендов, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей. По итогам года мы (по предварительным цифрам) около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны", - передает слова Сечина пресс-служба президента.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, речь идет о выплате дивидендов за календарный 2019 год: финальных дивидендах 2018 года и за первое полугодие 2019 года.

Как сообщалось, дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Уставный капитал компании составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.

"Роснефть" в 2019 году добыла 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте).