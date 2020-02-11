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Минфин предложил запретить банкам прятать страховку в тело потребкредита

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект о запрете банкам при потребительском кредитовании закладывать сумму страховки в тело кредита, подтвердил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

"Да, но опять же - мы пытаемся все выписать и зарегулировать более тщательно, и, естественно, те, кто пытается скрыть все эти комиссии и вот эти страховки, они придумают другие способы, которые мы не учитывали", - предупредил замминистра.

В опубликованном законопроекте также указано, что если будет выявлен факт навязывания банком дополнительных платных услуг при потребительском кредитовании, то уплаченная сумма будет возмещена кредитором в двукратном размере. По словам Моисеева, вопрос о выплате компенсации может урегулировать финансовый омбудсмен.

"Решения финансового омбудсмена имеют силу исполнительных листов, поэтому, строго говоря, когда банк получит, как сейчас страховые получают, предписание, и то же самое будет с банками, они должны будут их исполнять", - сказал замминистра.

По его словам, для подтверждения факта навязывания услуг можно использовать видеозапись.

"Конечно, здесь понятно, что в отсутствие видеофиксации будет довольно тяжело доказать, как одной стороне, так и другой, умысел", - отметил замминистра, подчеркнув, что видеофиксация, как правило, проводится в большинстве случаев при переговорах с клиентами.

Минфин Алексей Моисеев

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