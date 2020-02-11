Акции "Газпрома" ускорили рост на корпоративных новостях

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Агентство Bloomberg сообщило во вторник со ссылкой на зампреда концерна Фамила Садыгова, что "Газпром" MOEX: GAZP может использовать нескорректированную чистую прибыль для расчета дивидендов за 2019 год.

Кроме того, из презентации "Газпрома" ко "Дню инвестора" в Нью-Йорке стало известно, что "Газпром" ждет роста добычи газа к 2030 году на 21% к уровню 2019 года, экспорта в дальнее зарубежье - на 34%.