В "Газпроме" заявили об отсутствии у властей плана по разделу компании

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Инициативы раздела "Газпрома" и либерализации экспорта трубопроводного газа не имеют поддержки руководства России, заявил начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на встрече компании с инвесторами в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, в частности, что "сохранение существующей организационной структуры "Газпрома" - это гарантия энергобезопасности страны".

"Иногда в информационном поле появляются спекулятивные сообщения о возможности радикального реформирования газовой отрасли Российской Федерации, включая изменение структуры ПАО "Газпром", а также либерализацию экспорта трубопроводного газа. Вместе с тем, подобные рассуждения не имеют под собой ни юридической базы, ни поддержки со стороны руководящих органов государственной власти в России", - подчеркнул стратег "Газпрома".

Он напомнил, что в 2019 году президент России утвердил базовый для энергетической отрасли документ - Доктрину энергетической безопасности РФ, в которой, в том числе, отражены основные принципы работы газового рынка.

"Актуальная редакция доктрины в полной мере защищает стратегические интересы Группы "Газпром" и содержит тезисы как о неделимости ЕСГ (единой системы газоснабжения) - то есть сохранение "Газпрома" как вертикально интегрированной компании, так и об исключении конкуренции на внешних рынках российских топливно-энергетических ресурсов", - сказал Полоус.

"Очевидно, что предлагаемая отдельными реформаторами идея либерализации экспорта трубопроводного газа неминуемо приведет к конкуренции российских поставщиков на внешнем рынке, которая в свою очередь станет причиной снижения цен на российский газ и, соответственно, повлияет на поступление доходов в бюджет страны. Существующая система гарантирует безопасное и устойчивое функционирование объектов ЕСГ и реализацию крупных проектов в добыче и транспорте. Все это возможно именно за счет осуществления "Газпромом" всех видов деятельности от добычи до поставок конечным потребителям в сочетании с централизованным диспетчерским управлением процессом газоснабжения. Подчеркну, что сохранение существующей организационной структуры ПАО "Газпром" - это гарантия высокого уровня энергетической безопасности страны", - констатировал он.