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ЕС и Украина собрались обновить соглашение о зоне свободной торговли в 2021 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Европейский Союз и Украина договорились активизировать работу, чтобы в следующем году обновить Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы также согласились развить нашу работу, что касается пересмотра Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и приложений к ней в следующем году. И наши коллеги очень внимательно будут следить за сферами, в которых мы можем дополнить соглашение, согласно правилам. И мы вернемся к этой теме очень скоро, так, чтобы у нас была очень короткая и эффективная процедура в следующем году, чтобы обновить соглашение", - сказал Варгеи на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве во вторник.

Он также сообщил, что приоритетом будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

"За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны", - подчеркнул еврокомиссар.

По словам Варгеи, он стремился приехать на Украину как можно раньше, чтобы сообщить, что Еврокомиссия заинтересована в усилении экономики стран "Восточного партнерства".

"Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем вернуть прирост рабочих мест на Украину, особенно когда речь идет о связи, "Зеленом соглашении", энергии, транспорте, образовании - всем, что может способствовать созданию сильной экономики на Украине. Мы согласились с премьер-министром, что это наш совместный приоритет и это также должно увеличить иностранные прямые инвестиции в эту страну", - сказал еврокомиссар.

Также он подчеркнул, что Украина и ЕС будут вместе работать над созданием бизнес-среды, основанной на верховенстве права, искоренением коррупции и влияния олигархов.

ЕС Украина

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