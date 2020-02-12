Аналитики выяснили, что интернет-магазины РФ догоняют AliExpress по выручке

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon, согласно данным аналитиков JP Morgan, начали догонять глобальную торговую онлайн-площадку AliExpress по выручке и числу покупателей, пишет "Коммерсантъ" в среду.

Такая информация содержится в отчете специалистов инвестбанка JP Morgan Cazenove (структура JP Morgan Chase), с которым ознакомился "Ъ". Показатели выручки в отчете не уточняются. В документе также говорится, что Wildberries и Ozon сократили разрыв с AliExpress, которая работает в РФ через "AliExpress Россия", по месячной аудитории сайтов.

Согласно данным JP Morgan Cazenove, в декабре 2018 года число пользователей AliExpress превышало количество пользователей у российских площадок на 70–105%, в декабре прошлого года разница сократилась до 6–8%: у AliExpress было 18,3 млн пользователей, у Wildberries и Ozon — 17,2 млн и 16,9 млн соответственно.

Аналитики поясняют, что первоначальный успех AliExpress на рынке РФ заставил российских конкурентов торговой площадки изменить стратегию работы. Wildberries и Ozon, в частности, совокупно увеличили инвестиции в логистику и доставку с $50 млн в 2015 году до $500 млн в 2019-м. В результате компании увеличили свои складские мощности и число точек самовывоза.

По оценкам JP Morgan, оборот Wildberries уже сопоставим с аналогичными показателями "AliExpress Россия". По итогам 2020 года российская компания может обойти по этому показателю зарубежного конкурента, полагают аналитики. Wildberries оценивает свой оборот в 2019 году в 223,5 млрд руб., AliExpress его не раскрывает. В Wildberries заявляют, что по итогам этого года оборот компании вырастет до 440 млрд рублей за счет открытия новых пунктов выдачи заказов и выхода на новые рынки.

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что в целом в течение ближайших пяти лет внутренняя онлайн-торговля в России продолжит существенно опережать трансграничную. В этой ситуации AliExpress в России может оказаться в "невыгодном положении", если не будет делать крупные инвестиции в логистику, полагают эксперты. Между тем, в "AliExpress Россия" заверили, что инвестиции в логистику являются приоритетом компании на ближайшее время: "это и новые маршруты, и расширение пула партнеров", отметил представитель онлайн-ритейлера.

Согласно отчету JP Morgan Cazenove, рынок онлайн-торговли в России, включая внутреннюю и трансграничную, в 2019 году вырос на 25% и достиг 2,07 трлн руб. За прошлый год российские пользователи интернет-магазинов сделали 814 млн заказов, сообщили в компании. По объему этого рынка РФ занимает десятое место в мире, а по темпам роста — третье.