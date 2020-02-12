Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Аналитики выяснили, что интернет-магазины РФ догоняют AliExpress по выручке

Аналитики выяснили, что интернет-магазины РФ догоняют AliExpress по выручке
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon, согласно данным аналитиков JP Morgan, начали догонять глобальную торговую онлайн-площадку AliExpress по выручке и числу покупателей, пишет "Коммерсантъ" в среду.

Такая информация содержится в отчете специалистов инвестбанка JP Morgan Cazenove (структура JP Morgan Chase), с которым ознакомился "Ъ". Показатели выручки в отчете не уточняются. В документе также говорится, что Wildberries и Ozon сократили разрыв с AliExpress, которая работает в РФ через "AliExpress Россия", по месячной аудитории сайтов.

Согласно данным JP Morgan Cazenove, в декабре 2018 года число пользователей AliExpress превышало количество пользователей у российских площадок на 70–105%, в декабре прошлого года разница сократилась до 6–8%: у AliExpress было 18,3 млн пользователей, у Wildberries и Ozon — 17,2 млн и 16,9 млн соответственно.

Аналитики поясняют, что первоначальный успех AliExpress на рынке РФ заставил российских конкурентов торговой площадки изменить стратегию работы. Wildberries и Ozon, в частности, совокупно увеличили инвестиции в логистику и доставку с $50 млн в 2015 году до $500 млн в 2019-м. В результате компании увеличили свои складские мощности и число точек самовывоза.

По оценкам JP Morgan, оборот Wildberries уже сопоставим с аналогичными показателями "AliExpress Россия". По итогам 2020 года российская компания может обойти по этому показателю зарубежного конкурента, полагают аналитики. Wildberries оценивает свой оборот в 2019 году в 223,5 млрд руб., AliExpress его не раскрывает. В Wildberries заявляют, что по итогам этого года оборот компании вырастет до 440 млрд рублей за счет открытия новых пунктов выдачи заказов и выхода на новые рынки.

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что в целом в течение ближайших пяти лет внутренняя онлайн-торговля в России продолжит существенно опережать трансграничную. В этой ситуации AliExpress в России может оказаться в "невыгодном положении", если не будет делать крупные инвестиции в логистику, полагают эксперты. Между тем, в "AliExpress Россия" заверили, что инвестиции в логистику являются приоритетом компании на ближайшее время: "это и новые маршруты, и расширение пула партнеров", отметил представитель онлайн-ритейлера.

Согласно отчету JP Morgan Cazenove, рынок онлайн-торговли в России, включая внутреннюю и трансграничную, в 2019 году вырос на 25% и достиг 2,07 трлн руб. За прошлый год российские пользователи интернет-магазинов сделали 814 млн заказов, сообщили в компании. По объему этого рынка РФ занимает десятое место в мире, а по темпам роста — третье.

Wildberries Ozon AliExpress JP Morgan Cazenove

Новости

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

Голодец станет зампредом правления Сбербанка

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

"Роснефть" в 2019 году выплатила рекордные дивиденды в 283 млрд руб.

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');