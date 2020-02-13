Вопрос Prosperity Путину об акциях "Газпрома" вызвал подозрения ЦБ в инсайде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Зампред правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов на "Дне инвестора" "Газпрома" в Лондоне вспомнил эпизод, произошедший в ноябре прошлого года на форуме "ВТБ Капитала" Russia Calling 2019.

Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис тогда задал вопрос президенту России Владимиру Путину о цене акций "Газпрома". А на следующий день компания объявила о продаже на "Мосбирже" второго квазиказначейского пакета акций.

Садыгов, куратор сделки по продаже квазиказначеек "Газпрома", рассказал, что к компании обращался зампред Банка России с вопросом, "не инсайд ли это".

"В прошлом году, в ноябре, когда наши коллеги организовывали инвестиционный форум "Россия зовет!", на следующий день у нас должна была состояться реализация этого пакета, а Александр невольно оказался в гуще событий, когда задал вопрос президенту о "Газпроме". И моментально акции взлетели, котировки, и заместитель председателя Центробанка мне пишет СМС о том, что не инсайд ли это, я ли подговорил Александра задать этот вопрос, чтобы цены были достаточно высокими и мы могли бы этот пакет продать очень дорого", - вспоминает Садыгов.

"Да, за это не только здесь, в Лондоне, но и в России могут посадить. Я, конечно, был в шоке. Слава Богу, что президент ответил очень хорошо, и я говорю: что вы хотите сказать, что я президента подговорил!? Ну, наверное, у меня таких сил нет, и это меня спасло. Но уж сейчас не знаю, спасет ли меня, ведь у нас вебкаст, значит, да и коллеги обязательно Центробанку расскажут. Ну вот, опять я Браниса подговорил задать эти вопросы, чтобы взвинтить цены. Но, слава Богу, что я завтра ничего не продаю, таких планов нет. Это была шутка", - сказал CFO "Газпрома".

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая в четверг на вопрос журналистов об этом кейсе, ограничилась общей формулировкой: "Если там были отклонения, какие-то вопросы, жалобы - конечно, мы это рассмотрим".

В ходе сессии вопросов-ответов на форуме "ВТБ Капитала" его постоянный участник Александр Бранис задал Владимиру Путину такой вопрос: "Вы упомянули рост фондового рынка, что индекс "Московской биржи" на максимуме и так далее. Важнейшая составляющая этого роста - это то, что произошло с компанией "Газпром" (MOEX: GAZP) в этом году. Вы знаете, дивиденды более чем удвоились, скоро, наверное, будет новая дивидендная политика, в начале декабря. Произошли серьёзные кадровые изменения: почти половина правления была заменена. Я хотел спросить об этом. Я знаю, что во многих государственных компаниях произошли очень большие изменения за последние годы, но "Газпром" как-то отставал. С чем связано, на ваш взгляд, то, что именно в этом году столько позитивных новостей от "Газпрома"? И чего нам как инвесторам ждать в дальнейшем от этой компании?".

Президент ответил: "Связано это с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Компания "Газпром" это прекрасно осознаёт. Все эти изменения - это инициатива руководителя компании господина Миллера (глава "Газпрома" - ИФ), в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена, а капитализация будет расти. Она вообще явно занижена. Капитализация "Газпрома", это очевидно для всех экспертов, находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании "Газпром" - его даже трудно посчитать. У неё самые большие запасы в мире, и они, конечно, должны быть соответствующим образом отражены в отчётности и оценены соответствующим образом. Самый большой потенциал развития - у компании "Газпром" среди энергетических компаний мира, не сомневаюсь".

Утром следующего дня "Газпром" объявил о продаже 3,59% своих акций, второй и большей части квазиказначейского пакета. Акции "Газпрома" на новость о продаже квазиказначеек отреагировали ростом, прибавив в первые три минуты торгов 2,1%.