"Газпром" разъяснил высказывание о переговорах с Китаем из-за коронавируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" опроверг попытку журналистов трактовать слова руководства компании об остановке переговоров о новых поставках в Китай в связи с вспышкой коронавируса.

Зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, комментируя обсуждение с Китаем новых сделок, заметила: "Поскольку переговоры по первому проекту "Сила Сибири" действительно велись на протяжении порядка 10-15 лет, у этих переговоров были самые разные фазы - были более [активные], которые, казалось, приближают нас к этой точке, потом мы снова расходились на год, на два т.д. То есть с китайцами все планирование происходит на столетие, как вам известно. Но, тем не менее, мы продолжаем обсуждать и западный маршрут, и возможные поставки с Дальнего Востока России. И на сегодняшний день, конечно, эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблем коронавируса".

Через несколько минут она добавила: "Такая интересная информация приходит с лент новостей, там присутствуют журналисты. Мне уже пишут о том, что "Газпром" приостановил переговоры с Китаем по новым поставкам газа из-за коронавируса".

"Господа, это не так, мы не приостановили переговоры, просто есть временные рекомендации министерства здравоохранения Китая, служащим государственных компаний находится дома и не посещать места массового сбора населения", - опровергла Бурмистрова трактовки ее слов.

"Поэтому пока карантин продлевается, я бы хотела еще раз подчеркнуть, это не остановит наши переговоры в дальнейшем, более того, мы живем в современном мире и работаем с коллегами, в том числе при помощи средств видео-коммуникаций, так что не волнуйтесь, переговоры продолжаются", - заверила она.

На Дне инвестора начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус отмечал, что в конце декабря начали поставки трубного газа, и он "явился чем-то условно новым".

"Полагаем, что, распробовав высоконадежные и высококонкурентные поставки по Восточному маршруту, китайские партнеры с большим удовольствием приступят к переговорам по другим двум маршрутам", - считает он.

Полоус добавил: "Мы верим, что своими силами достроим газопровод ("Северный поток 2") и верим в силу китайской медицины".