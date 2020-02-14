Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) в 2020 году будет переименован в NatWest Group Plc, сообщила пресс-служба банка. Royal Bank of Scotland был основан в 1727 году и не менял название почти 300 лет.

Гендиректор RBS Элисон Роуз, которая заняла этот пост в ноябре 2019 года, объявила о дальнейших сокращениях расходов. Она объяснила, что результаты работы менеджмента еще не полностью соответствуют потенциалу и что банк должен лучше поддерживать клиентов в ключевые моменты их жизни.

Роуз стала первой женщиной, возглавившей крупный британский банк.

В 2018 году в соответствии с новым законом о разграничении между финансовыми и розничными банковскими операциями в Великобритании RBS выделила инвестиционный банкинг в отдельное юрлицо, получившее название NatWest Markets Plc.

RBS был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов в обмен на 81% его акций. При этом правительство постепенно сокращало свою долю в банке, продавая его акции (последний раз это было сделано в середине 2018 года).

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль RBS составила 1,41 млрд фунтов стерлингов против 286 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, сообщил в пятницу банк. Доналоговая прибыль выросла до 1,55 млрд фунтов с 572 млн фунтов.

По итогам 2019 года доналоговая прибыль увеличилась до 4,23 млрд фунтов с 3,36 млрд фунтов в предыдущий год. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков составлял 4,07 млрд фунтов.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) на 31 декабря составлял 16,2%, как и годом ранее.

Банк сократил размер дивидендов до 3 пенсов на акцию с 3,5 пенса по итогам предыдущего года, специальных дивидендов - до 5 пенсов с 7,5 пенса.

Котировки акций RBS на торгах в пятницу падают на 4,5%. В прошлом году их цена снизилась на 22%.

Royal Bank of Scotland Элисон Роуз NatWest

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Tesla разместит акции на $2 млрд

Tesla разместит акции на $2 млрд

Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"

Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');