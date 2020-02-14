Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) в 2020 году будет переименован в NatWest Group Plc, сообщила пресс-служба банка. Royal Bank of Scotland был основан в 1727 году и не менял название почти 300 лет.

Гендиректор RBS Элисон Роуз, которая заняла этот пост в ноябре 2019 года, объявила о дальнейших сокращениях расходов. Она объяснила, что результаты работы менеджмента еще не полностью соответствуют потенциалу и что банк должен лучше поддерживать клиентов в ключевые моменты их жизни.

Роуз стала первой женщиной, возглавившей крупный британский банк.

В 2018 году в соответствии с новым законом о разграничении между финансовыми и розничными банковскими операциями в Великобритании RBS выделила инвестиционный банкинг в отдельное юрлицо, получившее название NatWest Markets Plc.

RBS был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов в обмен на 81% его акций. При этом правительство постепенно сокращало свою долю в банке, продавая его акции (последний раз это было сделано в середине 2018 года).

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль RBS составила 1,41 млрд фунтов стерлингов против 286 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, сообщил в пятницу банк. Доналоговая прибыль выросла до 1,55 млрд фунтов с 572 млн фунтов.

По итогам 2019 года доналоговая прибыль увеличилась до 4,23 млрд фунтов с 3,36 млрд фунтов в предыдущий год. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков составлял 4,07 млрд фунтов.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) на 31 декабря составлял 16,2%, как и годом ранее.

Банк сократил размер дивидендов до 3 пенсов на акцию с 3,5 пенса по итогам предыдущего года, специальных дивидендов - до 5 пенсов с 7,5 пенса.

Котировки акций RBS на торгах в пятницу падают на 4,5%. В прошлом году их цена снизилась на 22%.