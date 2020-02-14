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Биржевые цены на бензин пошли вверх

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Биржевая цена на 92-й бензин на этой неделе пошла вверх, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарной биржи (СПбМТСБ).

На конец торгов 14 февраля она составила 45843 руб./т., что на 3% выше по сравнению с 10 февраля.

Стоимость 95-го бензина тоже подскочила, но чуть меньше - на 2% до 48680 руб./т.

Биржевые цены на бензины показывают определенную волатильность с начала этого года, но из всех скачков цен рост на текущей неделе - наиболее высокий.

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