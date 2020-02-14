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Источники сообщили об уходе из "Газпрома" зампреда по производству Маркелова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Отвечающий за производственный блок заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов может в скором времени покинуть свой пост в администрации концерна после почти десятилетней карьеры, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Новым зампредом по производству может стать Вячеслав Тюрин. Он в марте прошлого года возглавил единого заказчика стройки монополии ООО "Газпром инвест", а еще раньше руководил ООО "Газпромтранс".

Новым руководителем "Газпром инвеста" может стать Станислав Аникеев - генеральный директор мега-подрядчика АО "Газстройпром", сообщают источники.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отказался комментировать эту информацию.

Тюрин родился в 1960 году в г. Каменск-Уральском Свердловской области. Окончил Уральский политехнический институт имени Кирова. В 1991-1999 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях Нижневартовска и Москвы. В 1999-2002 годах - генеральный директор ФГУП "СГ-транс" министерства энергетики РФ. В структуре "Газпрома" работает почти 17 лет, с 2002 года - генеральный директор ООО "Газпромтранс".

Маркелов родился в 1963 году в Мордовии. Окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности "Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей". Работал в "Волготрансгазе", "Томскгазпроме", в 2003-2011 гг. возглавлял ООО "Газпром трансгаз Томск". С 2011 года - заместитель председателя правления "Газпрома"; с 2012 года входит в совет директоров монополии.

Газпром Виталий Маркелов

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