Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3096,88 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1534,89 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 4,2%.

Доллар просел до 63,57 рубля (-0,07 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,3-1,1%, доллар просел на 0,56 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (-2,5%), "Магнита" (-2,2%), АФК "Система" (-2,1%), Сбербанка (-0,8% и -1,5%), "Роснефти" (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Акции "Яндекса" просели после публикации отчета за IV квартал по US GAAP: выручка выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 7% - до 13,2 млрд рублей.

Показатель по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на треть - до 51,7 млрд рублей. Динамика скорректированной EBITDA, наоборот, оказался несколько хуже ожиданий аналитиков, которые оценивали рост показателя на 11,5%, до 13,7 млрд рублей.

Интернет-компания "Яндекс" прогнозирует рост выручки в 2020 году на уровне 22-26%, говорится в финансовом отчете компании.

Выросли бумаги "Распадской" (+4,2%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,8%), "Мечела" (+0,8% и +2,2% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Башнефти" (+0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката в пятницу выступили акции банка "Приморье" (-6,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-6,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-3,4%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-3,3%), ПАО "Фармсинтез" (-3%), "Кубаньэнерго" (-2,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (-2,3%).

Выросли акции "ТГК-2" (+25,3% и +38,6% "префы"), "ТГК-14" (+11,2%), ПАО "Русполимет" (+10,8%), "МРСК Северного Кавказа" (+8,9%), "Росгосстраха" (+8,3%).

Подросли акции ПАО "Белуга групп" (+1%, до 1030 рубля) на новостях о планах компании провести buyback на 19% капитала с последующим погашением бумаг. Совет директоров установил цену приобретения в размере 667 рублей за одну обыкновенную акцию, что является средневзвешенной ценой за период с 5 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года на "Московской бирже", сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,397 млрд рублей (из них 7,996 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").

Зарубежные рынки

В США в четверг индексы снизились на 0,1-0,4% на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по Москве) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), в Европе после дневного роста к вечеру индексы развернулись (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,3-0,4%, DAX топчется на месте), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китай с 14 февраля снижает пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5%-ные - до 2,5%.

Согласно вышедшим в пятницу статданным, ВВП Германии в четвертом квартале не изменился, тогда как ожидался рост на 0,1%. Между тем ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось.

В США розничные продажи в январе выросли на 0,3%, как и ожидалось.

Нефть в пятницу продолжает рост на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57 за баррель (+1,2% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $51,83 за баррель (+0,8% и +0,5% в четверг).

Нефть завершает неделю подъемом впервые с начала января.