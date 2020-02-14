Рубль вечером чуть укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на Московской бирже в пятницу вечером; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, а также на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,56 руб. в 19:00, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,93 руб., подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,7 копейки - до 65,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новостей относительно распространения коронавируса нового типа и последствий его влияния на мировую экономику, а также на фоне дорожающей нефти.

В Китае число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121. Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Еврокомиссия в своем ежеквартальном прогнозе заявила, что считает распространение коронавируса ключевым понижательным риском для экономики еврозоны. При этом Еврокомиссия сохранила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2020 и 2021 гг. на уровне 1,2%, что соответствует темпам экономического подъема в 2019 году.

Ситуация с коронавирусом пока не несет серьезных рисков для финансовой стабильности РФ, но требует наблюдения за реакцией мировой экономики на это, в свою очередь сообщила в четверг журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи банкиров с регулятором в пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

Опубликованные в пятницу данные макроэкономической статистики в США оказались хуже прогнозов. По совокупности ухудшение экономических показателей в США может дать основание ФРС начать смягчение политики; эта вероятность оказывает давление на курс доллара.

Пятничные данные министерства торговли США показали, что розничные продажи в стране в январе увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем также прогнозировали рост на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Январские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились при прогнозе повышения на 0,3%.

Объем промышленного производства в США в январе 2020 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть растут в пятницу, Brent завершает неделю повышением примерно на 5% - максимальным с сентября, на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 1,17% - до $57,0 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89% - до $51,88 за баррель. С начала этой недели подъем WTI составляет порядка 3%.

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали активно покупать нефть, дешевевшую в последние несколько недель, что стало сюрпризом для трейдеров, сообщает агентство Bloomberg.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,8 копейки, до 63,4536 руб., и уменьшил курс евро на 40,85 копейки, до 68,771 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 14,93 копейки по отношению к четвергу и составил 63,4631 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 8,52 копейки и составил 63,5104 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 530,388 млн, из которых $562,858 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 967,53 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 40,98 копейки, до 68,8026 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,85 копейки и составил 68,8733 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR576,854 млн, из которых EUR199,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR377,579 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,25% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 6,09% и 6,18% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,28% и 6,3% годовых.