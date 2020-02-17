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"Газпром" вынес на совет директоров стандарт закупок труб большого диаметра

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 25 февраля рассмотрит проект стандарта закупок труб большого диаметра компаниями группы "Газпром". Проект был разработан ФАС и Минпромторгом.

Также совет рассмотрит состояние работ по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность, результаты оптимизации затрат в 2019 году и направления оптимизации (сокращения) затрат группы "Газпром" в 2020 году, сообщила компания.

Параллельно совет заочно проводит голосование по ряду вопросов (последний день приема бюллетеней для голосования 26 февраля). Это вопрос о применении методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта РФ превышает 50%, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (утвержденных распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 1388-р) в отношении дочерних обществ ПАО "Газпром".

Также совет рассмотрит поправки в порядок совершения сделок, утвержденный решением совета директоров.

Газпром ФАС Минпромторг

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