Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3105,66 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1540,09 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 63,42 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Распадской" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "РусАла" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Мечела" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Россетей" (+0,6% и +1,9% "префы"), "РусГидро" (+0,5%).

Просели бумаги "Яндекса" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

В США в пятницу, 14 февраля, индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, Dow Jones просел на 0,1%.

Отчет о розничных продажах в США за январь оказался слабее, чем ожидалось, что указывает на ухудшение ситуации в этом секторе, долгое время являющемся основным двигателем роста американской экономики, пишет MarketWatch.

Общие розничные продажи в США в январе увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. При этом продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая контрольная группа - показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились при прогнозе повышения на 0,3%.

Вместе с тем, индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в США в феврале вырос до 100,9 пункта (максимум с марта 2018 года) с январской отметки 99,8 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в феврале до 99,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в январе 2020 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США, также опубликованный в пятницу. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite растет на 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года упал максимальными темпами за 5,5 лет вслед за повышением налога на потребление в стране. Согласно предварительным официальным данным, объем ВВП в октябре-декабре снизился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Падение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.

Под знаком коронавируса

В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Нефть

Нефть утром в понедельник стабилизировалась после наибольшего недельного роста с сентября; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $57,3 за баррель (-0,03% и +1,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $52,4 за баррель (+0,2% и +1,2% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

В то же время аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца 2020 года, углубив сокращения на 600 тыс. б/c во втором квартале.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация с возможными границами 1500-1560 пунктов по индексу РТС, внешний фон пока не дает оснований для заметных движений. Опасения, связанные с распространением вируса 2019-nCoV, смягчаются по мере роста числа случаев выздоровления и замедления роста числа заболевших, в то время как к сдерживающим для рынка факторам можно отнести слабые данные по экономике Японии. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 63,5 руб./$1.

Определяющие факторы

По мнению аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, наступившая неделя вновь пройдет под знаком коронавируса. Данный фактор продолжает оставаться основным при определении инвесторами отношения к рисковым активам, что влияет на динамику большинства рынков. Пока Китаю так и не удалось стабилизировать ситуацию. Количество заболевших превысило уже 71 тыс. человек, а каждый день регистрируется более 2 тыс. новых случаев заражения. Неопределенность, связанная с отсутствием возможности оценить реальные итоговые последствия распространения коронавируса на экономику, не позволяет инвесторам определить справедливую стоимость широкого спектра активов. Это заставляет игроков сокращать объемы рисковых активов в портфелях и не дает уровневых ориентиров для покупки.

Вторым важным фактором в ближайших сессии станут выступления членов ФРС, публикация протоколов заседания американского регулятора, а также действия Народного банка Китая. В сложившихся обстоятельствах повышенной неопределенности именно действия мировых центробанков по стабилизации ситуации способствуют удержанию рынков от более существенного снижения. ФРС продолжает вливать ликвидность в систему. Более того, на прошедшей неделе глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что при спаде в экономике США может понадобиться новый этап количественного смягчения (QE), и ФРС в этом случае агрессивно задействует все возможные инструменты. Логично, что в сложившейся ситуации сигналы от Федрезерва способствуют улучшению настроений на рынках и росту спроса на риск. Также вливание ликвидности проводит ЦБ Китая - в понедельник он в очередной раз через операции РЕПО предоставил ликвидность на 100 млрд юаней, что подогрело рост индекса Shanghai Composite.

В понедельник ожидается пониженная активность игроков на фоне выходного в Штатах, где отмечают День президентов. На этом фоне индекс МосБиржи останется в рамках коридора 3080-3110 пунктов, а в течение недели колебания могут уложиться в диапазоне 3060-3130 пунктов. Выход из данного диапазона может дать направление дальнейшему среднесрочному движению, считает аналитик.