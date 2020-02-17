Узбекский "Узавтомоторс" решил продавать в РФ Chevrolet после провального возвращения Ravon

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - АО "Узавтомоторс" объявило о начале продаж в РФ производимых в Узбекистане автомобилей Chevrolet моделей Spark, Nexia и Cobalt после неудачной попытки вернуть на российский рынок машины бренда Ravon, продажи которых прекратятся уже летом.

"General Motors и ее партнер по альянсу компания "Узавтомоторс" (входит в АО "Узавтосаноат" (рус. - АО "Узавтопром") - ИФ) достигли соглашения, по которому "Узавтомоторс" начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet. По условиям данного соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями, доступными в России, Казахстане и Белоруссии с марта 2020 года", - говорится в сообщении автопроизводителя Узбекистана.

Дилерская сеть для продаж узбекских Chevrolet будет создана на основе ряда текущих российских дилеров американской General Motors, которая является партнером "Узавтомоторс" по альянсу в Узбекистане, а также части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet.

В сообщении компании отмечается, что "продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года".

Процитированный в сообщении компании управляющий директор GM в РФ Чиприан Сута поясняет, что владельцы приобретенных у дилеров GM/Chevrolet в РФ до конца 2015 года автомобилей "могут быть уверены, что авторизованные сервисные центры компании продолжат предоставлять сервисные услуги". В свою очередь, отмечает он, владельцы машин Ravon смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах "Узавтомоторс".

GM и "Узавтомоторс" являются партнерами по альянсу в Узбекистане, где производятся автомобили и двигатели по лицензии от GM. "Узавтомоторс" производит и реализует автомобили в Узбекистане и на экспортных рынках через дилерскую сеть. GM оказывает консультационную и производственную поддержку деятельности компании в Узбекистане.

Как сообщалось, АО "Узавтомоторс" в сентябре 2019 года сообщило о возобновлении продаж Ravon в РФ. Компания заявила об амбициозных планах реализовать на российском рынке до конца 2019 года 7 тыс. автомобилей марки. В 2020 году компания, как заявлял ее гендиректор Сарвар Кадыров, хотела продать в РФ 34 тыс. автомобилей, доведя долю на российском рынке до 2%.

Планировалось продавать машины Ravon R2, Ravon Nexia R3 и Ravon R4 через двух дистрибьюторов - ООО "УзАвтоМоторс СНГ" (на Урале, в Поволжье и Сибири) и ООО "УзАвтоцентр" (в Центральном и Южном федеральных округах).

Между тем, уже в начале декабря 2019 года вернувшийся в РФ производитель резко снизил цены на свои машины. Скидки на модели составляли от 60 до 150 тыс. руб.

До момента прошлогоднего осеннего "возвращения" в РФ поставки автомобилей Ravon были прерваны с мая 2018 г. Тогда их перестали ввозить из-за пересмотра заводом АО "ДжиЭм Узбекистан" (правопреемник Uz-Daewoo) ценовой политики в связи с повышением ставок утилизационного сбора и модернизацией производства для запуска новых моделей.

GM в 2017 г. принял решение поэтапно выходить из созданного в 2008 г. СП c узбекским автопредприятием и в итоге снизил свою долю с 25% до 0%. К концу 2018 г. "Узавтомоторс" стала 100%-ной "дочкой" АО "Узавтопром".

"Узавтомоторс" является одной из самых крупных компаний, входящих в государственное АО "Узавтопром", объединяющее более 20 предприятий. В него также входят ООО "СамАвто" (производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu), и MAN Auto Uzbekistan (выпускает грузовики в Самаркандской области).