Ралли акций "ТГК-2" завершилось во вторник падением более чем на 24%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ралли акций "ТГК-2" (MOEX: TGKB), наблюдавшееся с начала второй декады февраля и не подкрепленное корпоративными новостями, завершилось во вторник утром обвалом бумаг более чем на 24% после обновления акциями пиков с июня 2010 года.

Обыкновенные акции "ТГК-2" в начале торгов на Московской бирже поднимались до 0,00989 рубля за штуку (+31%), а к 10:44 бумаги обвалились до 0,00571 рубля за штуку (-24,4%). Объем торгов превысил 0,611 млрд рублей.

Рост акций "ТГК-2" отмечался с 10 февраля, с этого времени бумаги взлетели в четыре раза (с уровня 0,002465 рубля), после чего начался откат.