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Глава Минэкономразвития Решетников предложил обсудить конкуренцию в банковском секторе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тема развития конкуренции в банковском секторе, которой много внимания уделял экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, осталась и в повестке его преемника, Максима Решетникова.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, на прошлой неделе Решетников направил письмо министру финансов Антону Силуанову, в котором предложил провести во второй половине марта заседание Национального совета по обеспечению финансовой стабильности.

На этом заседании министр экономики предлагает рассмотреть вопрос о развитии конкурентной среды в банковском секторе РФ, сообщил источник агентства.

Национальный совет по обеспечению финстабильности - совещательный орган при правительстве, его возглавляет Силуанов (в прошлом составе кабинета министров был первым вице-премьером). В начале февраля новый первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ведомствам подготовить предложения по актуализации состава совета.

Развитие конкуренции в банковском секторе предшественник Решетникова на посту министра называл одним из условий повышения темпов экономического роста, призывая ЦБ избавиться от принадлежащих ему акций коммерческих банков. "У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - говорил Орешкин в кулуарах ПМЭФ-2019. На деле спор между Минэкономразвития и ЦБ касался в первую очередь банка "Открытие". Ведомство предложило зафиксировать в законе срок владения Банком России санируемыми кредитными организациями (не более пяти лет), а ЦБ ответил, что это может помешать продать "Открытие" по справедливой цене.

Судьба акций крупнейшей "дочки" ЦБ - Сбербанка (MOEX: SBER) - решилась вне контекста споров между регулятором финрынка и Минэкономразвития. Доля Банка России в Сбербанке будет куплена правительством на средства ФНБ, которые в конечном счете пойдут на финансирование мер социальной поддержки населения и покрытие расходов ЦБ на санацию частных банков.

Минэкономразвития Максим Решетников

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