Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Трамп поддержал продажу КНР авиадвигателей GE на фоне обсуждаемых ограничений экспорта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не намерен сдерживать торговлю с Китаем и другими странами за счет чрезмерного использования вопроса национальной безопасности в качестве причины для введения ограничений.

"США не могут быть и не станут страной, с которой так сложно иметь дело в плане закупки зарубежными государствами нашей продукции, в том числе из-за вечно использующегося оправдания вопросами национальной безопасности, что наши компании будут вынуждены уходить, чтобы оставаться конкурентоспособными, - написал Трамп в твиттере. - Мы хотим продавать нашу продукцию в Китай и другие страны".

"Мы не хотим сделать невозможным ведение бизнеса с нами. Это будет означать лишь то, что заказы уйдут куда-то еще, - написал Трамп. - К примеру, я хочу, чтобы Китай закупал наши авиационные двигатели, лучшие в мире. И я видел, что циркулируют некоторые регулирующие положения, в том числе рассматриваемые Конгрессом, и они возмутительны".

"Я хочу, чтобы было легко вести бизнес с США, а не сложно. Все в моей администрации имеют соответствующие инструкции, без всяких оправданий. США открыты для бизнеса", - заявил Трамп.

Ранее в этом месяце The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники о том, что администрация Трампа рассматривает возможность блокировки экспорта реактивных двигателей, производимых СП General Electric Co. (GE) и французской Safran, в Китай. Некоторые из представителей администрации высказывают опасения, что китайские инженеры смогут изучить технологии и использовать их в разработке собственных двигателей.

Решение по этому вопросу должно быть принято до конца текущего месяца, сообщает Bloomberg.

GE, которая недовольна возможностью блокировки экспорта двигателей на китайский рынок, заявила в понедельник, что активно защищает и охраняет свою интеллектуальную собственность, продавая свою продукцию по всему миру в течение многих десятилетий.

США Дональд Трамп GE Китай

Новости

"Газпром" разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Война санкций

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу
Новый коронавирус в Китае

Россия разработает план по нейтрализации влияния коронавируса на экономику

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу

Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу

Акции Apple подешевели на 3,6% после предупреждения о влиянии коронавируса

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Все петербургские соратники Миллера покинули правление "Газпрома"

Все петербургские соратники Миллера покинули правление "Газпрома"

"Газпром" сменил главного бухгалтера

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');