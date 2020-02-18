Трамп поддержал продажу КНР авиадвигателей GE на фоне обсуждаемых ограничений экспорта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не намерен сдерживать торговлю с Китаем и другими странами за счет чрезмерного использования вопроса национальной безопасности в качестве причины для введения ограничений.

"США не могут быть и не станут страной, с которой так сложно иметь дело в плане закупки зарубежными государствами нашей продукции, в том числе из-за вечно использующегося оправдания вопросами национальной безопасности, что наши компании будут вынуждены уходить, чтобы оставаться конкурентоспособными, - написал Трамп в твиттере. - Мы хотим продавать нашу продукцию в Китай и другие страны".

"Мы не хотим сделать невозможным ведение бизнеса с нами. Это будет означать лишь то, что заказы уйдут куда-то еще, - написал Трамп. - К примеру, я хочу, чтобы Китай закупал наши авиационные двигатели, лучшие в мире. И я видел, что циркулируют некоторые регулирующие положения, в том числе рассматриваемые Конгрессом, и они возмутительны".

"Я хочу, чтобы было легко вести бизнес с США, а не сложно. Все в моей администрации имеют соответствующие инструкции, без всяких оправданий. США открыты для бизнеса", - заявил Трамп.

Ранее в этом месяце The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники о том, что администрация Трампа рассматривает возможность блокировки экспорта реактивных двигателей, производимых СП General Electric Co. (GE) и французской Safran, в Китай. Некоторые из представителей администрации высказывают опасения, что китайские инженеры смогут изучить технологии и использовать их в разработке собственных двигателей.

Решение по этому вопросу должно быть принято до конца текущего месяца, сообщает Bloomberg.

GE, которая недовольна возможностью блокировки экспорта двигателей на китайский рынок, заявила в понедельник, что активно защищает и охраняет свою интеллектуальную собственность, продавая свою продукцию по всему миру в течение многих десятилетий.