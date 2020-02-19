Акции "Энел Россия" упали более чем на 5% после презентации прогнозов компании

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Энел Россия" утром в среду упали более чем на 5% после презентации энергетической компанией своих прогнозов по прибыли в ближайшие годы, бумаги откатились к уровням недельной давности.

На Московской бирже акции "Энел Россия" к 10:38 по Москве подешевели до 1,072 руб. за штуку (-5,1%), объем торгов превысил 97,68 млн руб.

Как сообщается в презентации компании, "Энел Россия" ожидает снижения прибыли в 2019 году до 7,4 млрд руб., а к 2022 году ожидает снижения прибыли до 4,5 млрд руб.

Прибыль "Энел Россия" без учета "Рефтинской ГРЭС" в 2019 году ожидается на уровне 4,6 млрд руб. Чистый долг "Энел Россия" к 2022 году может вырасти в 3,5 раза, до 33,5 млрд руб., сообщается в презентации.