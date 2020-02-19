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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:24

Ритейлер "О'Кей" выплатил 2,5 млн руб. штрафа за навязывание условий поставщику

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ООО "О`Кей" (основная операционная компания группы "О'Кей") оплатило штраф в размере 2,5 млн рублей за навязывание невыгодных условий и ограничение допуска на рынок поставщика кондитерских изделий, сообщило в среду утром управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области.

Ранее УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. По данным ведомства, сеть требовала от поставщика снизить ранее согласованные цены на товары под угрозой разрыва договора с ним.

По результатам рассмотрения дела комиссия УФАС увидела в действиях ООО "О`Кей" нарушения закона о торговле и выдала обязательное для исполнения предписание. На основании этого решения было вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности в виде штрафа.

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС, после чего "О`Кей" оплатил административный штраф.

Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да". На конец декабря группа объединяла 178 магазинов - 78 гипермаркетов и 100 дискаунтеров. В 2019 году выручка компании выросла на 3%, до 163,154 млрд рублей.

О`Кей ФАС Московская область

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