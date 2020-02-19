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ЦБ РФ посоветовал банкам не брать повышенные комиссии при переводе средств между счетами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам не взимать повышенные комиссии при проведении ряда операций, в том числе, при переводе средств с одного счета клиента на другой его счет, в том числе в другой кредитной организации.

Рекомендации, опубликованные на сайте ЦБ, подготовлены на основе анализа практики применения банками "антиотмывочных" мер, предусмотренных законодательством, и направлены на предупреждение случаев взимания банками повышенных комиссий при осуществлении экономически обоснованных операций.

Банк России рекомендует банкам воздержаться от взимания с клиентов повышенного комиссионного вознаграждения при перечислении заработной платы и приравненных к ней платежей индивидуальным предпринимателям, самозанятым и лицам, занимающимся частной практикой (нотариусам, адвокатам и др.). К экономически обоснованным операциям Банк России рекомендует также относить перечисления дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, других социальных выплат, страховых возмещений.

Повышенные комиссии не следует взимать и при совершении операций по переводу средств с одного банковского счета клиента на другой его счет, в том числе в другом банке, говорится в рекомендациях.

Центробанк Банк России

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