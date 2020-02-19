РСПП задумалась о строительстве собственного конгресс-центра

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей, который сейчас проводит свои основные мероприятия, включая ежегодный съезд с участием президента страны, в гостинице близ Кремля, думает обзавестись собственным конгресс-центром.

На прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин и исполнительный вице-президент союза Дмитрий Кузьмин зарегистрировали ООО "Конгресс-центр РСПП", в котором у каждого по 50%, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Как пояснил "Интерфаксу" Шохин, РСПП хочет "попытаться решить с Москвой вопрос о строительстве такого конгресс-центра, где мы могли бы проводить заседания правления и съезды".

"А то мы уже многие годы арендуем помещения для этих целей. Например, "Ритц Карлтон" у нас традиционное место", - сказал президент РСПП.

Речь идет о территории, прилегающей к штаб-квартире РСПП на Котельнической набережной.

"Поскольку там часть территории наша, часть московская, там довольно непростая схема. Нам надо арендовать эту территорию, потом инвесторов искать. Потом, если все вопросы будут решены, уже определится окончательная конфигурация проекта, его участники", - отметил Шохин. Получение разрешения на строительство может потребовать длительного времени, так как здание, занимаемое РСПП, является объектом культурного наследия, сказал он.

Шохин затруднился оценить стоимость строительства конгресс-центра на этом этапе. "Не думаю, что это второе "Зарядье" будет, но рельеф сложный. Там крутой берег Москва-реки, Швивая горка, не до конца срытая, и большой уклон холма к Москва-реке. Нам самим нужно ещё много сделать, чтобы понять, насколько это дорого по финансам и долго по времени", - сказал глава РСПП.

По его словам, проект будет реализовываться на частные деньги.