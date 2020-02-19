Рубль продолжил умеренный рост к доллару и евро на интересе инвесторов к риску

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду вечером; рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 63,63 руб. в 15:00, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,67 руб., подешевев на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,64 копейки - до 65,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets и нефть, на фоне надежд на новые меры поддержки экономики, которые Китай готов предпринять в условиях эпидемии коронавируса.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям в связи с ограничениями на поездки, введенными в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

Поддержку рублю оказывает и высокий спрос на ОФЗ в рамках традиционных аукционов Минфина, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля, приходящихся на следующую неделю.

Минфин РФ 19 февраля провел аукционы по продаже четырехлетних ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме остатков, доступных для размещения, а также десятилетних ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей и восьмилетних ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 710 млн рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года составила 99,395% от номинала, что соответствует доходности 5,56% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 321 млн рублей при спросе 64 млрд 431 млн рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года составила 113,0685%, что соответствует доходности 6,01% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 60 млрд 812 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в три раза.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 99,4236% от номинала, что соответствует доходности 2,6% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд 710 млн рублей при спросе 35 млрд 478 млн рублей и объеме предложения 10 млрд 710 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,3 раза.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, в среду рубль повышается к доллару и евро, при том что накануне вечером на внутреннем валютном рынке наблюдался всплеск волатильности, связанный с информацией о санкциях США в отношении "дочки" "Роснефти". "Всплеск волатильности был довольно краткосрочным, и вчерашний день рубль завершил лишь при небольшом снижении к доллару и евро. Сегодня после переосмысления новостей на эту тему основные валютные пары прямо с утра пошли строго по направлению вниз. Рубль также поддерживается абсолютно непрекращающимся спросом на ОФЗ, что было наглядно продемонстрировано на всех сегодняшних аукционах. Сегодня выше торгуются и российские акции, хорошо чувствует себя нефть, которая находится выше $58 за баррель Brent. Таким образом, сегодня все для рубля складывается относительно неплохо, соответственно весь день пара "доллар-рубль" находится вблизи отметки 63,6 руб.", - отметил Карпов.

"Также следует отметить, что накануне, когда на большинстве валютных площадок EM наблюдалась очередная волна бегства от риска, доллар хоть и укреплялся на российском рынке, однако всякий раз встречал видимое сопротивление вблизи 64 руб. Не исключено, что экспортеры уже начали подготовку к основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), окончательные расчеты по которым пройдут сразу после длинных выходных. Общий размер предстоящих на следующей неделе налоговых платежей (с учетом вышеперечисленных и налога на прибыль) оценочно может составить порядка 0,9-1,0 трлн рублей, и конвертация валютной выручки вероятно будет ограничивать продвижение доллара вверх вблизи 64 руб., даже в случае ухудшения настроений на внешних рынках", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут в среду на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле, а также в связи с ситуацией в Ливии.

В ходе торгов нефтяные цены достигли максимального уровня за последние две недели, отмечает Bloomberg. При этом цена Brent растет седьмую сессию подряд, что является наиболее длительным подъемом с начала 2019 года. За предыдущие шесть дней торгов она прибавила более 8%.

Тем не менее цена нефтяных контрактов снизилась с начала года почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае. В самом Китае нефтеперерабатывающие заводы сократили объем переработки нефти на 25% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения экономической активности из-за эпидемии, пишет Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 2,03% - до $58,92 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 1,82% - до $53,29 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговой структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список.

Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть". В компании назвали эти меры незаконными.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи из-за опасности обстрелов со стороны сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 8,25 копейки, до 63,6873 руб., и уменьшил курс евро на 30,59 копейки, до 68,7823 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 15,92 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,6203 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,48 копейки и составил 63,6208 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 615,205 млн, из которых $470,39 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 144,815 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 33,47 копейки, до 68,7326 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 35,17 копейки и составил 68,6998 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,204 млн, из которых EUR180,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR388,485 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 6,14% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 6,2% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 6,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 2 б.п. - до 6,28% годовых.