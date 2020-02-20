В Саратове прекратили выпускать холодильники "Саратов" из-за нерентабельности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Саратовское электроагрегатное производственное объединение" (ООО "СЭПО-ЗЭМ") прекратило выпуск холодильного оборудования, сообщило региональное Минпромэнерго.

Причиной прекращения выпуска холодильников Минпромэнерго региона называет нерентабельность этого производства "по причине высокого уровня конкуренции на рынке".

"ООО "СЭПО-ЗЭМ" является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации", - отмечается в сообщении министерства.

Также сообщается, что региональное Минпромэнерго провело встречи с менеджментом завода, на которых прорабатывались варианты нормализации финансово-экономического положения.

"По состоянию на 20 февраля руководство предприятия не подавало уведомление о планируемом высвобождении персонала. Если такое решение все же будет принято, то на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет (необходимо - ИФ) три месяца", - заявляет Минпромэнерго.

Как сообщалось, весной прошлого года "СЭПО-ЗЭМ" планировал сокращение около 10% персонала, на момент уведомления об этом на предприятии трудилось 4,3 тыс. человек. Оптимизация численности сотрудников была обусловлена снижением загрузки предприятия.

"СЭПО" было основано в 1939 году, является одним из крупнейших предприятий России по производству электронных и сложных электротехнических изделий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства, выпускает многофункциональные системы управления и электронные регуляторы авиадвигателей для всех современных самолетов и вертолетов. Производство продукции осуществляет ООО "СЭПО-ЗЭМ".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году ООО заключило 84 контракта на 1,5 млрд рублей, в 2019 году - 18 контрактов на 42,5 млн рублей. В числе контрагентов предприятия, в частности, - "Объединенная двигателестроительная корпорация", "РСК Миг", "Авиастар-СП". В 2018 году выручка "СЭПО-ЗЭМ" составила 6 млрд рублей (на 20% больше, чем в 2017 году), чистая прибыль - 65,3 млн рублей (снижение в 6,6 раза), свидетельствует "СПАРК-Интерфакс".

ООО "СЭПО-ЗЭМ" принадлежит ОАО "СЭПО", при этом ООО владеет 41,98% акций ОАО. Гендиректору обоих предприятий Евгению Резнику и его однофамильцам принадлежит в общей сложности 9,9% акций АО.