Рынок акций превысил 3125п по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips вслед за фондовой Азией и нефтью на новостях от Федрезерва США и о мерах Китая по ограничению последствий коронавируса; индекс МосБиржи превысил 3125 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3125,1 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1535,81 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар подорожал до 64,1 рубля (+0,52 рубля).

Повысился курс акций "АЛРОСА" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Яндекса" (+1,2%), "Газпрома" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Интер РАО" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%).

Подешевели бумаги "Россетей" (-2%), "Аэрофлота" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Ростелекома" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Башнефтии" (-0,4%). Просели с исторических максимумов бумаги "Норникеля" (-0,8%, до 22,342 тыс. рублей) на фоне коррекции никеля (-0,8%), хотя продолжается подъем палладия (+1,1%).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (+28,2% и +12,4% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+25,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+11,3%), ПАО "Диод" (+6,3%), "Кубаньэнерго" (+4,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+4,1%).

Подросли акции "ФосАгро" (+0,3%, до 2433 рублей) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 18 рублей на акцию (6 рублей на GDR) по итогам 2019 года (общая сумма выплат акционерам составит 2,33 млрд рублей).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (-16,2%), "ТГК-2" (-9,4% и -14,8% "префы"), "МГТС" (-3,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-3,6%), "Мосэнерго" (-3,1%), "Соллерса" (-2,5%), "Квадры" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,337 млрд рублей (из них 7,881 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 7,704 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).

Оптимистичные прогнозы ФРС

В США индексы накануне выросли на 0,4-0,9%, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite на фоне новых мер НБК подскочил на 1,8%, гонконгский Hang Seng отступил на 0,2%), Европа после локальной коррекции возобновила попытки роста (индекс FTSE вечером поднимается на 0,3%, DAX теряет 0,1%), плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом составило 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания.

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. В понедельник, 17 февраля, НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Согласно вышедшей в четверг статистике в США, индекс деловой активности Филадельфии в феврале вырос до 36,7 пункта при прогнозах снижения до 11 пунктов с январских 17 пунктов. Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличились на 4 тыс. при прогнозах роста на 5 тыс.

Нефть в четверг после локальной коррекции продолжила подъем на ожиданиях, что меры Китая смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Цена Brent к 18:50 по Москве более чем на $1 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $59,8 за баррель (+1,2% и +2,4% в среду), апрельская цена WTI - $54,42 за баррель (+1,7% и +2,4% накануне).

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сферы авиаперевозок.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали сигналы возможного ограничения поставок из Ливии и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти" Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 года по январь 2020 года.

Мнения аналитиков

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, индекс МосБиржи поднялся к зоне сопротивления 3130-3140 пунктов, преодоление которой откроет путь в направлении 3160-3180 пунктов. Данные о замедлении темпов распространения коронавируса подтверждаются, а НБК между тем понизил базовую кредитную ставку с целью сократить расходы на кредитование для бизнеса и поддержать экономику в непростой период.

Вместе с тем в ближайшей перспективе на риск-аппетиты могут периодически оказывать давление статистические данные, которые будут отражать масштаб деструктивного влияния, оказанного ситуацией вокруг Covid-19, а также пересмотр прогнозов по росту экономик, в особенности в азиатском регионе. В частности, международное агентство Standard & Poor's уже понизило прогноз роста ВВП Южной Кореи на 2020 год с 2,1% до 1,6% в свете "вирусных" проблем.

Уверенности покупателям на российском рынке придают и цены на Brent, которые постепенно смещаются ближе к $60 за баррель на фоне некоторого снижения уровня тревожности в рыночных настроениях и почти десятикратного сокращения добычи энергоносителя в Ливии (до 124 тыс. б/с).

В пятницу торги на российском рынке могут носить более осторожный характер с учетом приближения длинных выходных. Также выйдет важная статистика. В частности, под занавес торговой недели будут обнародованы январские данные по инфляции в еврозоне, предварительный производственный PMI Германии за февраль, а также информация по продажам на вторичном рынке жилья в США в январе. Индекс МосБиржи в пятницу может изменяться в пределах 3100-3150 пунктов, считает Дейнека.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ подрос на фоне подорожавшей нефти и очередных стимулов в Китае. Впрочем, европейские индексы находились под давлением, что сдерживало российских покупателей. В лидирующей группе оказались бумаги "Газпрома", "Роснефти" и "НОВАТЭКа", поскольку есть надежды, что стимулы помогут быстро восстановить потребление нефти и газа в КНР. Госдума также приняла во втором чтении законопроект о поддержке проектов в Арктике, что позитивно отразится на расходах и доходах указанных компаний. Просели акции "Норникеля", которые выглядят явно перегретыми, несмотря на продолжающийся рост палладия.

В Европе сохранять восходящий тренд индексов без реального подтверждения статистикой весьма сложно. По сути, у ЕЦБ уже не осталось стимулирующих мер, кроме расширения программы количественного смягчения, что в Европе воспринимают с недовольством. В регионе наблюдается постепенный разгон инфляции. Конечно, она все еще ниже ориентиров ЕЦБ, но и терпимость к излишнему росту цен у европейских политиков гораздо ниже, чем в США.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что среди стран ОПЕК+ возникло понимание отсутствия острой необходимости переноса встречи на более ранний срок. Новак также отказался говорить о позиции России по расширению ограничения добычи. По его словам, есть еще две недели для оценки ситуации и выработки решения. Royal Dutch Shell прогнозирует удвоение спроса на СПГ к 2040 году благодаря переходу на более экологичное топливо в мире. В 2019 году глобальный спрос вырос на 12,5%, до 359 млн тонн. К 2040 году этот спрос увеличится до 700 млн тонн. В любом случае, дальние перспективы газа и нефти вполне оптимистичные, а на текущем отрезке времени сомнения вновь могут возобладать, так как, похоже, ОПЕК+ способна отказаться от дополнительных мер по ограничению предложения. За весь картель это сделала Ливия своим обострением гражданской войны - экспорт из этой страны сократился на 90%, отмечает аналитик.

Goldman Sachs предупреждает об угрозе рынку акций из-за недооценки влияния коронавируса. Это влияние на глобальную экономику пока сложно определить, но многие компании уже выдают прогнозы, которые говорят о падении выручки и прибыли в I квартале. Соответственно, текущий оптимизм на рынке пока сложно совмещается с ожиданиями по прибыльности S&P 500, но дешевая ликвидность не позволяет инвесторам долго пребывать в печали. Российский рынок акций вырос, но, по сути, находится в консолидации в течение всего периода новостей о распространении коронавируса, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке с технической точки зрения настрой остается оптимистичным до преодоления Brent поддержки $58 за баррель, целью роста выступает отметка $61 за баррель.

Из негативных новостей можно отметить рост числа заболеваний коронавирусом в Японии и Южной Корее, в то время как в Китае темпы заражения начали замедляться. Статистика в четверг показала снижение индекса потребительского доверия GfK в Германии в марте с 9,9 до 9,8 пункта, как и ожидалось.

Индексы МосБиржи и РТС к закрытию торгов оставались ниже верхних границ краткосрочных "боковиков" 3135 и 1560 пунктов, к которым стремились в течение дня. Следовательно, краткосрочная картина на рынке по-прежнему нейтральна. В среднесрочном периоде можно говорить о преобладании восходящего тренда до закрепления индикаторов ниже 3000 и 1500 пунктов. Если пятница не принесет негативных сюрпризов, инвесторы вполне могут заложить фундамент для новой волны роста на следующей неделе. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3110-3150 пунктов, считает Кожухова.