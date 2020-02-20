Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили темпы роста на Московской бирже в четверг вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая, а также укрепления доллара к основным мировым валютам на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 64,07 руб. в 19:00, что на 49,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,21 руб., подорожав на 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,43 копейки - до 66,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах. Давление на валюты emerging markets по-прежнему оказывают новости о коронавирусе нового типа, а также укрепление доллара к большинству мировых валют на позитивных данных макроэкономической статистики.

Индекс производственной активности Филадельфии в феврале взлетел до максимума за три года - до 36,7 пункта по сравнению с 17 пунктами в прошлом месяце. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 10 пунктов, сообщает MarketWatch.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1,149 тыс. человек. При этом число жертв коронавируса выросло вдвое - с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

В то же время, определенную поддержку рынкам оказывают надежды, что меры, принимаемые Китаем, помогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сферы авиаперевозок.

В понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Государственные ценные бумаги РФ пользуются спросом у нерезидентов, которые покупают на аукционах от половины до 2/3 выпуска, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Россия в условиях нестабильности мировой экономики остается тем островком, куда деньги с развивающихся рынков перенаправляются и сюда идут. У нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг где-то около 35%, на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг", - сказал он в интервью РБК.

Министр напомнил, что ранее была информация о том, что один из выпусков ОФЗ полностью скупил один инвестор. "Это был иностранный инвестор", - отметил он. "Здесь очень важно поддерживать доверие", - подчеркнул Силуанов.

Нефтяные цены растут на новостях о меньшем, чем прогнозировали аналитики, росте запасов нефти в США. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени подорожали на 1,29% - до $59,89 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 1,71% - до $54,2 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 февраля на 5,4 копейки, до 63,7413 руб., и опустил курс евро на 1,18 копейки, до 68,7705 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в четверг на 14,64 копейки по отношению к среде и составил 63,7667 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 21,06 копейки и составил 63,829 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 961,014 млн, из которых $698,557 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 262,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 7,41 копейки, до 68,8067 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 21,48 копейки и составил 68,9109 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR842,094 млн, из которых EUR259,909 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR582,185 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 6,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,2% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 6,28% годовых.