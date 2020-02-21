Рынок акций отыграл часть утренних потерь и рубеж 3100п по индексу МосБиржи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу отыграл часть утренних потерь, понесенных на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; индекс МосБиржи, опускавшийся ниже рубежа 3100 пунктов, отскочил выше 3115 пунктов, при этом растут акции "ФСК ЕЭС" и бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3116,46 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1525,96 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 64,35 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,8% и -1,5% "префы"), "Интер РАО" (-0,8%), "Мечела" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Магнита" (-0,6%).

Выросли обновившие свои максимумы бумаги ПАО "Полюс" (+3,9%, до 8518 рублей), также подорожали акции Polymetal (+3,1%), "Лензолото" (+2% и +4,4% "префы"), "Селигдара" (+2% и +3,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+1,8%).

Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за 2019 год по РСБУ составила 58,14 млрд рублей, что больше показателя 2018 года на 3,5%, следует из отчетности компании.

В США в четверг индексы снизились на 0,4-0,7% из-за неопределенности, связанной с влиянием коронавируса нового типа на мировую экономику. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, европейские и американские фондовые индексы находятся на рекордно высоких уровнях, однако существуют высокие риски коррекции, поскольку инвесторы недооценивают влияние коронавируса.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), умеренно "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 тыс. 236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,96%).

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1 251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса. Между тем Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу выразил опасения в связи с последствиями распространения коронавируса на мировую экономику, но сказал, что еще слишком рано обсуждать принятие определенных мер.

Поддержку фондовой Европе в пятницу оказала неплохая статистика. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за февраль, по данным исследовательской организации Markit Economics, вырос до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта в январе. Предварительные данные указывали на его снижение до 51 пункта.

Нефть в пятницу подешевела на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на ограничение эпидемии. Цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $58,41 за баррель (-1,5% и +0,3% накануне), апрельская цена WTI - $53,15 за баррель (-1,4% и +0,9% в четверг).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката днем выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-17,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-4,3%), ПАО "Левенгук" (-3%), ПАО "Томская распределительная компания" (-2,1%).

Просели бумаги "ФосАгро" (-0,8%). Компания в четвертом квартале сократила скорректированную чистую прибыль в 4,3 раза (до 2,5 млрд рублей), отрицательный FCF составил 4,3 млрд рублей. Чистый долг "ФосАгро" в четвертом квартале вырос на 7%, чистый долг/EBITDA - до 1,7х.

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+21,7%, до 249,5 рубля), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (+7,9% и +18,9% "префы"), "Кубаньэнерго" (+6,8%), "Квадры" (+4,6% и +8,3% "префы"), "ТГК-2" (+4,4% и +4% "префы").

Чистая прибыль группы "ЧТПЗ" по МСФО выросла в 2019 году на 29%, до 9,96 млрд рублей (7,72 млрд рублей в 2018 году), следует из годовой отчетности компании. Группа "ЧТПЗ" определила размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 годах в соответствии с утвержденной дивидендной политикой - не менее 7,5 млрд рублей в год, говорится в сообщении компании.

ЧТПЗ, согласно новой дивидендной политике (утверждена в начале 2020 года), будет направлять на выплаты 100% чистой прибыли по МСФО при соотношении net debt/EBITDA ниже 1,5х. При net debt/EBITDA на уровне 1,5х-2,5х на дивидендные выплаты будет направляться 70% чистой прибыли по МСФО или 100% FCF.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 21,316 млрд рублей (из них 3,919 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").