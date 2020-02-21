Биржевые цены на бензин достигли локальных максимумов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин, которые растут вторую неделю подряд, достигли локальных максимумов 2020 года и побили рекорды предыдущего высокого периода - осени 2019 года.

И это еще не начался традиционный весенний спрос, плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах тоже пока не стартовали, а топливный рынок уже ждет дальнейшего роста биржевых цен на бензины.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) особых проблем на рынке нефтепродуктов не видит, предпосылок к росту цен на АЗС тоже нет, подчеркивает ФАС.

Локальный пик

Согласно данным сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена на 92-й бензин росла без остановок последние 2 недели и подскочила за это время на 6,6% - до 47433 руб./т., стоимость 95-го бензина увеличилась на 3,7% - до 49474 руб./т.

Независимый аналитик Виктор Костюков отмечает сразу несколько негативных тенденций, сформировавшихся на топливном рынке в последнее время: снижается производство нефтепродуктов, его запасы ниже уровня прошлого года; увеличиваются поставки топлива на экспорт, при этом снижаются - на внутренний рынок; объемы биржевых продаж также сокращаются.

"Создается впечатление, что нефтяные компании преследуют цель повысить оптовые цены на бензины, не дожидаясь прихода весны и начала ремонтов НПЗ, как это происходит ежегодно. Для этого ими до минимума сокращены поставки на внутренний рынок, о чем свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Мы не знаем, какие цены бензина производители посчитают достойными. Но текущие индексы уже опередили осенние максимумы цен 2019 года", - говорит он.

"Скорее всего, политика нефтяных компаний по удержанию рынка на голодном пайке продолжится. Мотив у производителей есть - субсидий по демпферу в феврале не будет, предварительные расчеты дают отрицательный результат, слишком высоко задрали наши регуляторы индикативный уровень Аи92 (53600 р/т) в формуле. Нефтяники продолжат продавливать оптовые цены вверх до значений, которые компенсирует им рост себестоимости от обновленных с 1 января 2019 года налогово-акцизных ставок и обеспечит привычную доходность этого бизнеса", - поясняет Костюков.

"В дизельном сегменте пока еще не столь явно, как в бензиновом, но тоже накапливается энергия роста. Так, в четверг вспыхнул спрос на межсезонное топливо - как будто завтра посевная. Индексы межсезонного и летнего топлива слились. Следует заметить, что и летнее топливо дорожало довольно активно. Повысился спрос и на зимнее топливо, оно дорожало на большинстве базисов", - добавляет он.

Угроза диспаритета

Глава "Российского топливного союза" (РТС, объединяет розничные компании топливного рынка) Евгений Аркуша считает, что если на рынке дизтоплива все более-менее нормально, то "по бензинам складывается сложная ситуация".

"Идет постоянное снижение объемов производства - фактически последние 3 месяца. Товарные запасы хотя и растут - но их уровень существенно ниже традиционных на этот период времени. Снижаются объем поставок бензинов на внутренний рынок. При этом растет экспорт нефтепродуктов. Естественно, снижаются биржевые продажи - и вот мы видим скачек биржевых цен на бензины. Можно сказать, что нефтяные компании "сушат рынок". Например, в четверг, несколько крупных продавцов одномоментно снизили продажи почти в 2 раза. В итоге в четверг был достигнут локальный минимум объема биржевых продаж за последнее время", - сказал Аркуша.

"Одна из основных причин, почему нефтяные компании так поступают, в том, что сейчас нефтяники платят в бюджет отрицательный демпфер, а за счет роста оптовых цен они возмещают эти выпадающие доходы. Но рост оптовых цен на фоне сдерживания розничных снова вернут нас к ситуации диспаритета оптовых и розничных цен на бензины, как было в периоды ценовых кризисов на топливном рынке 2018 года. И с такой ситуацией мы подходим к периоду плановых ремонтов НПЗ и традиционному повышению сезонного спроса на нефтепродукты весной", - подчеркивает он.

ФАС спокойна

Между тем, начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян в комментарии "Интерфаксу" отметил, что "определенное повышение цен на топливо обусловлено объективными факторами - так, несколько НПЗ в январе-феврале 2020 года приостанавливали работу на время внепланового ремонта". "По имеющейся информации, в настоящее время заводы возобновили свою работу", - добавил он.

"В целом, производители обеспечили необходимый запас нефтепродуктов и готовы к сезону повышенного спроса. С точки зрения ресурсной обеспеченности проблем не возникает", - считает он, добавляя, что в настоящее время цены внутреннего рынка ниже цен netback.

Оптовые цены с начала 2020 года по 19 февраля 2020 года на бензин выросли незначительно, на дизельное топливо остались неизменными. Динамика розничных цен на моторные топлива близка к темпам инфляции. При этом, розничные сети АЗС имеют достаточный уровень маржинальной доходности, превышающий уровень аналогичного периода прошлого года, добавляет Ханян.

"Следует отметить, что за последние 3-5 лет цена на моторное топливо на АЗС менялась также с темпами, близкими к темпам инфляции. С нашей точки зрения, какие-либо предпосылки к росту цен отсутствуют", - подчеркнул чиновник.

"ФАС России регулярно проводит совещания на площадке Биржевого комитета со всеми участниками рынка - нефтяными и независимыми компаниями. На совещаниях анализируется текущая ситуация на рынках моторных топлив и, в случае необходимости, вырабатываются меры, направленные на стабилизацию ситуации во всех сегментах рынков нефтепродуктов. Также ФАС России осуществляет мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов, и при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства примет меры антимонопольного реагирования", - добавил глава управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС.

В Минэнерго пока не удалось получить комментарий.

Нефтяные компании-основные поставщики топлива на внутренний рынок не стали комментировать ситуацию.