Рубль вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно растут во вторник вечером на "Московской бирже"; рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам по отношению к бивалютной корзине на фоне возобновившегося падения мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, из-за существующих опасений ускорения распространения коронавируса за пределами Китая.

Курс доллара США составил 65,44 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,37 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,0775 руб./EUR1, подорожав на 1,55 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 рубля - до 67,977 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ходе вечерних торгов во вторник вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Так, власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных новым вирусом. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов.

Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом в Италии достигло 203, четыре человека скончались. Таким образом, отмечает газета La Repubblica, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи. Распространение COVID-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.

Нефть

Цены на нефть усилили падение на торгах во вторник, рынок остается под давлением в связи с сигналами распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Согласно оценкам крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, спрос на нефть в Китае упал из-за коронавируса на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления. Стоимость апрельских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 во вторник составила $55,73 за баррель, что на 1,01% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,48% - до $50,67 за баррель.

Некоторую поддержку рынку во вторник оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана, который выразил уверенность в сохранении партнерства государств ОПЕК+. Он отметил, однако, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

"На внутреннем валютном рынке во второй половине дня была попытка рубля немного отойти от дневных минимумов в основных валютных парах, но с открытием торгов в США, где фондовые индексы после локального отскока вновь устремились вниз, нацвалюта вернулась к минимальным значениям сегодняшнего дня. Мировые рынки сейчас находятся под давлением негативных новостей и сообщений относительно китайского коронавируса. Глобальные инвесторы опасаются, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться, поэтому до конца этой недели мы может увидеть дальнейшее снижение спроса участников рынка на рисковые активы, включая товарные активы и валюты развивающихся стран, в том числе рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рубль слабеет более чем на 2% по отношению к доллару и евро. С технической точки зрения доллар во вторник пытается сломать среднесрочный нисходящий тренд, о высокой вероятности чего можно говорить при закреплении американской валюты выше отметки 65,5 руб./$1. В этом случае первой целью повышения доллара станет район 66,5 руб./$1, а затем - максимум с сентября прошлого года - 67,12 руб./$1. С учетом сложившейся на текущий момент обстановки нельзя исключать подобного развития событий. Отскок нацвалюты от 65,5 руб./$1 может спровоцировать коррекцию рубля к 64,4-64,9 руб./$1.

В свою очередь главный экономист Нордеа банка Татьяна Евдокимова отмечает, что рубль начинает неделю на наиболее слабых отметках с октября 2019 года. Российская валюта оказалась под давлением вместе с прочими рисковыми активами. По итогам вчерашних торгов фактически все валюты развивающихся стран оказались в "красной зоне". На сегодня приходится пик налоговых платежей, после его прохождения рубль утратит дополнительный источник поддержки в виде повышенного предложения валюты со стороны экспортеров. Ключевым фактором для курса рубля остаются внешний фон по теме коронавируса и настроения на глобальных площадках. Фактором риска остаются возможные новые заявления от глобальных компаний о масштабах потерь в выручке по итогам первого квартала из-за коронавируса.

"Спустя примерно месяц после начала активного распространения вируса в Китае и закрытия его эпицентра (города Ухань) на карантин, коронавирус начал часто проявляться в других странах, прежде всего Южной Корее, Италии и Иране. Вероятно, это связано прежде всего с тем, что заболевание может длительное время протекать бессимптомно (иногда дольше двух недель, о которых сообщалось ранее), а властям не до конца ясны каналы его распространения. В результате в понедельник на глобальных рынках началась паника: фондовые индексы и нефть упали более чем на 3%, а защитные активы - золото и американские гособлигации - резко выросли в цене. Рубль на малоликвидных торгах на внешнем рынке упал на 2%. Экономический ущерб от коронавируса, скорее всего, будет более значительным, чем рынки предполагали ранее. В этих условиях многие компании могут сокращать инвестиции, а некоторые наиболее пострадавшие - даже начать увольнять сотрудников и, возможно, банкротиться. Вероятно, статистика за февраль, которая будет опубликована на следующей неделе, покажет резкое ухудшение экономической ситуации в мире, а продолжающееся распространение вируса и наличие карантина вызовут опасения дальнейшего ухудшения ситуации. На этом фоне в ближайшее время рисковые активы, в том числе рубль, могут оказаться под сильным давлением", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 февраля на 62,05 копейки, до 64,9213 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,04 рубля, до 70,4591 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 83,62 копейки по отношению к пятнице и составил 65,1664 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 86,46 копейки и составил 65,2135 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 813,94 млн, из которых $951,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 862,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,11 рубля, до 70,5642 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 1,18 рубля и составил 70,7759 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 183,135 млн, из которых EUR473,826 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR709,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) практически не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 25 февраля 6,08% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась и составила 6,13% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 6,20% годовых, а ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на уровнях 6,23% и 6,28% годовых, соответственно.

Банк России 25 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,92 трлн рублей (при лимите 1,92 трлн рублей и общем спросе 2,124 трлн рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2,17 трлн рублей (при лимите 2,17 трлн рублей и общем спросе 2,44 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.