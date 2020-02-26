Цены производителей на бензин в январе выросли на 2,1% после 2 месяцев снижения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в январе 2020 года выросли на 2,1% после падения на 7,2% в декабре, снижения на 1,8% в ноябре и роста на 0,4% в октябре, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду.

По сравнению с январем 2019 года цены производителей на бензин были в январе 2020 года выше на 4,6%. При этом потребительские цены на бензин в январе 2020 года стали лишь на 1,4% выше, чем в январе 2019 года.

Потребительские цены на бензин в январе 2020 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,4 раза (в январе 2019 года - в 2,5 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в январе составило 75,3% (в январе 2019 г. - 70,5%).